自由車／粉紅小鋼炮黃亭茵御風而行 騎出屬於自我與磨練決心

台灣自由車賽選手、粉紅小鋼炮黃亭茵御風而行，在泰國與大馬的亞洲自由車賽事拿下3張亞運會門票。她今天接受中央社專訪指出，希望回歸最真實內在，騎出屬於自我與磨練的決心。

黃亭茵在社群媒體臉書（Facebook）提及非常感動這次頒獎禮物鮮花花束，她堅信「失敗了很多朵，但總會有非常成功的一朵」，這朵花會讓「自己看到賽事中認真的模樣」。

2023亞洲自由車場地錦標賽昨天在大馬落幕，台灣選手表現亮眼，囊獲2金2銀6銅佳績。除青年組選手拿下2金1銀4銅外，菁英組選手張誌盛獲領先計分賽銀牌，女子選手黃亭茵獲落後淘汰賽、個人全能賽銅牌成績。

今年33歲的黃亭茵從12歲接觸自行車運動，因爆發力驚人，而有「粉紅小鋼砲」稱號。黃亭茵今天利用登機返台前空檔接受中央社專訪，她期望持續享受運動員本質，專心備戰下一階段賽事。

台灣自由車賽選手、粉紅小鋼炮黃亭茵（左2）御風而行，在泰國與大馬的亞洲自由車賽事拿下3張亞運會門票。圖攝於6月19日。 中央社

黃亭茵表示，2023亞洲錦標賽賽事很特別，連續兩週在泰國進行公路賽與馬來西亞場地賽，比賽時間長達3週以上，原本是高強度賽事之餘，行程也非常緊湊，幾乎沒有喘息空間，訓練過程都會交叉訓練場地與公路賽，最終目的就是搶下亞洲運動會資格，每場賽事都非常重要。

她受訪指出，這次在泰國進行的公路賽表現還不錯，順利拿下公路計時與公路個人兩個項目參與亞運會資格，接著轉換到大馬場地賽，一開始真的不太適應，其中最主要原因在於公路賽和場地賽特性不太一樣。

黃亭茵認為，幸好場地賽針對亞運資格賽項目是在18日和19日的最後兩天，她只好把場地賽的前幾天賽事當成適應場地與車子機會，調整自己進入場地賽的備戰狀態。

她告訴中央社記者，18日倒數第2天的美式接力賽真的比較可惜，就差那麼一點點就能進入前4名獲得亞運資格，她們努力了好久，就是想要拿到亞運資格，最終還是沒有拿到。

黃亭茵說：「我雖然當下覺得非常失落，但是在19日全能賽中，心情就放得比較開，秉持『有就有、沒有就沒有』心態，釋放負面壓力，回歸運動員為什麼想要競賽心態初哀，只要享受比賽時的風馳電掣感覺，結果在全能賽最後一個項目中逆轉勝，算是一個還不錯的結果ending。」

這項結果意味在3個月後的亞洲運動會中，黃亭茵參賽項目包括在泰國取得公路賽、公路計時賽的亞運會資格，還有這次在大馬拿到的全能賽門票，共有3次機會可以奪下亞運會獎牌。

台灣自由車賽選手、粉紅小鋼炮黃亭茵在泰國與大馬的亞洲自由車賽事拿下3張亞運會門票，圖為黃亭茵（右3）在大馬賽事後與總教練楊東蓁（右4）等教練團成員合影。 中央社

當談到參與亞運會是否在心態上或有那些挑戰需要克服，她認為仍需要再克服抗壓性，「讓自己再沉穩一點」，由於已有2、3年沒有參與國際賽事，比較有挫敗感的是這次參與大馬場地賽後，各國選手水準和強度似乎略有超出原本預期與控制範圍。

黃亭茵受訪強調，目前只能不斷突破克服自己的心境，回歸為什麼熱愛騎腳踏車初衷，她從出賽迄今的21年以來，一直以同一個身分不斷挑戰高壓力賽事，「我喜歡當選手繼續比賽」，因此自己心態要調整為只是去享受比賽，結果如何都不重要，要在這個享受比賽過程中持續努力，用一個比較平靜、平緩的心態面對賽事，專注完成目標。

另外，關注黃亭茵賽事的粉絲們也紛紛在粉絲專頁按贊並留言鼓勵。