足球／中華隊凱旋而歸迎世足資格賽 美派甜心將海選

中華男足隊今天自菲律賓返抵國門，6月份兩場國際積分賽取得一勝一和，其中主場賽事迎戰泰國，足協攜手高雄市政府在久違的高雄國家體育場熱鬧登場，吸引近7000位觀眾入場並以2：2踢和泰國，緊接著3天後客場征戰菲律賓，再以3：2逆轉勝菲律賓，帶給國人滿滿的感動及喝采。

足協理事長王麟祥前往機場迎接中華男足代表隊歸國，他說：「這次在高雄主辦的國際賽很成功，中華隊也踢出令人激賞的內容，除了吸引現場近7000位的球迷朋友進場以外，透過中華足協安排『多螢多頻』的轉播，代表隊的拚勁透過螢幕也感動了全國人民。」

王麟祥坦言無論參加或是主辦國際賽事所費不貲，但選手們有潛力也很努力，「我們就盡力去做，也希望政府與民間企業能夠多多支持。」

這次更首開先例嘗試籌組啦啦隊為中華隊應援，而且為了迎接9月份即將到來的下一場國際邀請賽，「Magpie Girls 美派甜心」將進一步擴大海選，希望藉由不同的方式提升國人對足球運動的關注，透過國際賽讓更多人看見中華隊選手奮戰身影，打造台灣人收看足球的習慣，一步一步推動台灣職業化。

對於中華男足在6月份的表現，隊長吳俊青說：「我很享受，作為足球運動員。很高興帶給足球圈一些正能量，9月份還有一場國際邀請賽，還有時間準備和調整，相信本土、年輕、旅外選手一起努力，目標10月份的世界盃資格賽，讓更多人關注台灣足球。」

總結兩場比賽，總教練懷特（Gary White）明確指出選手們展現代表國家出賽的自信，兩場比賽都曾經陷入落後局勢，但憑藉永不放棄的精神與毅力追回比賽甚至逆轉超前，相信9月份的主場比賽會有更精彩的內容。

中華男足在9月份還會有一場主場的國際邀請賽事，預計於9月8日在高雄國家體育場舉行，懷特盼更多國人進場為中華隊加油，感受現場為國家隊應援的魅力。