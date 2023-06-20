Virtus世界運動會我國創佳績 林寶臨當選要職盼增交流

在中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠與監事會召集人暨中華民國帕拉林匹克智能障礙運動協會理事長林寶臨的共同帶領下，中華代表團於法國舉辦的「Virtus 2023世界運動會 （Virtus Global Games Vichy 2023）」捷報頻傳，創下2金、3銀、1銅的佳績。

Virtus Global Games是為全球心智障礙運動員舉辦的運動會，每4年舉辦一次，今年的第6屆賽事在法國維琪舉行，今年中華隊繳出精彩表現，包括陳玠丞囊括游泳200公尺仰式金牌、200公尺蛙式銀牌，以及400公尺混合銅牌；陳柏諺勇奪桌球男子單打金牌，並取得2024巴黎帕運的參賽資格，陳柏諺與李婧萱搭檔拿下桌球男女混雙項目的銀牌；年僅9歲的戴睿言則是在馬術項目中拿下銀牌。

陳柏諺（左3）獲桌球男子單打金牌，並取打巴黎帕奧參賽資格。圖／中華帕拉林匹克總會提供

此外，中華民國帕拉林匹克智能障礙運動協會理事長林寶臨亦於日前當選世界心智障礙者運動總會亞洲區副會長，林寶臨表示，任期內將會傾力協助心智障礙者運動總會亞洲區洲際辦公室在面臨各種挑戰時，尋求切實可行的解決方案，進一步加強於會員國舉辦的相關體育賽事在各國的交流與服務。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，林寶臨理事長榮任世界心智障礙者運動總會亞洲區副會長，使台灣參與國際體育事務又向前邁進了一大步，藉由積極參與國際體育運動組織與活動，不僅能夠提升台灣的國際能見度，增進國際影響力，也是推展實質外交最好的方式。中華帕拉林匹克總會也將持續與各協會加強合作交流，促使更多身心障礙人士投入帕拉運動，協助台灣選手參與各大國際賽事，透過經驗累積拓展視野激發潛能，讓選手在國際舞台上發光，讓世界看見台灣。

中華帕拉林匹克總會是「國際帕拉林匹克委員會」（International Paralympic Committee, IPC)）201個會員之一，與全世界182個國家並列為正式會員，是唯一代表國家培育選手參加帕運、亞帕運、世界各種賽事的組織。總會主要的工作目標是促進肢體障礙者、視覺障礙者、智能障礙者之體育運動，協助他們發揮體育潛能，站上各大國際運動賽事的舞台，綻放個人光芒。