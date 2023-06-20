台北羽賽／羽壇不死鳥！雙寶爸林祐賢單日2勝大逆轉闖會內賽

昨天白天還在塞班島，土銀羽將林祐賢下午班機一落地，晚上就到北市大體育館報到，今天會外賽更連過2關，搶下台北羽球公開賽會內賽門票，他笑說：「是兩個孩子的爸了，要努力賺奶粉錢！」

31歲的林祐賢堪稱羽壇「不死鳥」，右腳踝韌帶斷過2條、左膝半月板嚴重磨損，現主要身份是土銀助理教練，但「插花」當選手仍有威脅性，今天單日兩勝，先以21：13、11：21、21：12力退英格蘭對手米達（Rohan Midha），會外最終戰更在決勝局7：13落後下連趕8分逆轉，最終以22：20、10：21、21：15拍下自家人張士杰。

雖屬於不同球團，林祐賢下場後仍給小8歲的張士杰不少建議，「和年輕人打，要給他們多點感受，讓他們知道問題是出在哪。」他透露在場上甚至和張士杰說過「不要急」，對比賽勝負看得不重，畢竟昨天才帶土銀選手從塞班島返國，晚上才知道補進會外賽，對今年台北羽球公開賽並沒特別設定，只求健康完賽。

今年初剛迎接女兒出身的林祐賢提到，兩年前全運會就說過要退休轉任教練，但決定再幫家鄉雲林縣打最後一屆全運會，今年結束全運會任務後就確定退休，98年全運會就有出賽紀錄的他笑說：「希望再幫雲林爭取一塊牌。」

台北羽球公開賽今天進行會外賽和部分會內賽，林祐賢和廖倬甫從會外出線，明天會內賽將繼續挑戰勝場，其中林祐賢首戰就碰列第3種子的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），勢必有番苦戰。

林祐賢（右）下場後指導對手張士杰。記者曾思儒／攝影