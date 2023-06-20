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足球／弟弟林明偉為中華隊建功 林偉傑：振奮年輕世代

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林偉傑（後排右）今天出席安聯小小世界盃總決賽記者會。記者劉肇育／攝影
林偉傑（後排右）今天出席安聯小小世界盃總決賽記者會。記者劉肇育／攝影

中華男足昨天在菲律賓舉行的國際友誼賽，靠著林明偉正規時間結束前的準絕殺擊敗菲律賓，今天林明偉的哥哥，同時也是亞運培訓隊成員的林偉傑，出席安聯小小世界盃總決賽記者會時表示，除了很為弟弟感到開心外，昨天進球的3名球員也都是年齡相仿的球員，對於身為國家對年輕世代的他們來說是很大的振奮。

中華男足上周在主場與泰國隊踢平後，昨天作客菲律賓靠著吳彥澍、游耀興以及林明偉的「準絕殺」，最終以3：2擊敗菲律賓，近兩戰收下1勝1和佳績，為過去3年受到疫情影響出賽機會不多的中華隊，踢出振奮人心的一戰。

過去也多次披上國手戰袍，目前也是亞運培訓隊一員的林偉傑，今天談到弟弟林明偉的精彩表現時說：「真的非常振奮，因為明偉過去一段時間在企甲狀況沒有很好，但我知道他始終都很投入，這次選上國家隊也帶給他很大的信心，我想跟他分享，心在哪，成就就在哪，真的很替他開心。」

對於昨天進球的3名球員，都是與自己年齡相仿的球員，也都是亞運培訓隊的一員，林明偉直言，這對於年輕世代的足球員是很大的振奮，「台灣男足打出很不錯成績，球迷會繼續關注，他們勝利帶給我們年輕球員對勝利渴望，昨天的3位進球球員跟我們年齡相仿，也都是亞運培訓，這代表台灣還是有培養出很多新興球員，年輕球員是有機會站上國際舞台，有機會得分，讓我們更積極想進入國家隊舞台。」

亞運 中華隊

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