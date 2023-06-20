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第三屆運彩經銷商抽籤 7月3日開放查詢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第三屆運動彩券經銷商遴選今天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業。圖／台灣運彩提供
第三屆運動彩券經銷商遴選今天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業。圖／台灣運彩提供

第三屆運動彩券經銷商遴選今天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業，在所有與會民眾、彩券經銷商團體代表、公正人士以及遴選委員的參與及監督下，將抽出正取2000名及備取2000名。

台灣運彩表示，4000名幸運的中籖者中，除曾任運動彩券經銷商者外，其餘中籖者後續還須通過專業測驗評定。另已通過績優資格評定之績優退役運動員共617人，也皆為正取，合計共有2617位正取經銷商將於113年1月1日開始第3屆運彩銷售。

7月3日到7月7日將開放所有申請人查詢本次抽籤結果，並就中籖者寄發中籤暨評定通知單，通知後續接受專業測驗評定之相關事宜。

第三屆運動彩券經銷商遴選今天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業。圖／台灣運彩提供
第三屆運動彩券經銷商遴選今天在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業。圖／台灣運彩提供

台灣運彩表示，第三屆運動彩券經銷商的佈點將分為33區，從原本第二屆的31區當中將澎湖縣及金門連江縣從原本分區獨立出來，使遴選分區從31個分區擴增為33分區，一般資格的經銷商家數也較第二屆增加百分之25，其中以桃園市及新竹市的成長比例為最高。

第二屆運動彩券，在主管機關體育署的指導、發行團隊與經銷商的共同努力經營下，9年多來已累計銷售超過3800億，挹注國家運動發展基金超過380億，未來10年台灣運彩將持續秉持著「共好」的信念，努力爭取主管機關的支持與經銷商的通力合作，期待能為國家挹注更多的運動發展基金，讓台灣的體育能獲得更多的幫助及發展。

第三屆運動彩券經銷商遴選抽籤結果將在7月3日在台灣運彩公司網站公告，並郵寄中籤暨評定通知單，專業測驗評定的結果將於8月14日起提供查詢，經銷商資格通知單及評定合格證照亦將掛號郵寄給合格者，相關資訊可上台灣運彩官網查詢。

體育署

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