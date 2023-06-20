搭大眾運輸看龍舟！2023臺北國際龍舟錦標賽登場

2023臺北國際龍舟錦標賽將於6月22日(四)至24日(六)起，為期三天端午連假，在基隆河大佳河濱公園舉辦。今年除賽事外，睽違三年的賽事開幕儀式

及大小朋友最愛的陸上端午嘉年華活動也在今年回歸舉辦，民眾不僅能 現場 為選手們加油外， 還有 「端午立蛋」、「限量粽子，拍照歡樂送」、「幸福蛋生 COS創意大賽」、小朋友最愛的「奶油獅 x卡布鷹見面會」以及闖關運動抽好禮等 活動， 歡迎民眾一起來歡慶端午佳節！

賽事三天從上午7時至下午 6時 將管制車輛進出水門，同時大佳河濱公園內

小型車、大客車停車區域亦一併管制，臺北市政府體育局邀請前往參觀的民眾

多利用大眾運輸工具。 堤內外周邊將實施交通管制如下：

大佳河濱公園水門進場地圖。 圖／臺北市政府體育局提供

另外6月24日(六)第三天賽事在Youtube頻道東森新聞EBC LIVE全天網路直播 邀國內外愛好龍舟的好朋友一起線上為選手共同熱血吶喊，激燒龍舟魂！

更多活動內容與競賽規程資訊查詢：

1. 臺北市政府體育局網站 (https://sports.gov.taipei/)最新消息

2. 2023臺北國際龍舟錦標賽活動官網（https://dragonboat.taipei/）

3. Fackbook搜尋「臺北國際龍舟錦標賽」查詢。