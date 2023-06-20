搭大眾運輸看龍舟！2023臺北國際龍舟錦標賽登場
2023臺北國際龍舟錦標賽將於6月22日(四)至24日(六)起，為期三天端午連假，在基隆河大佳河濱公園舉辦。今年除賽事外，睽違三年的賽事開幕儀式
及大小朋友最愛的陸上端午嘉年華活動也在今年回歸舉辦，民眾不僅能 現場 為選手們加油外， 還有 「端午立蛋」、「限量粽子，拍照歡樂送」、「幸福蛋生 COS創意大賽」、小朋友最愛的「奶油獅 x卡布鷹見面會」以及闖關運動抽好禮等 活動， 歡迎民眾一起來歡慶端午佳節！
賽事三天從上午7時至下午 6時 將管制車輛進出水門，同時大佳河濱公園內
小型車、大客車停車區域亦一併管制，臺北市政府體育局邀請前往參觀的民眾
多利用大眾運輸工具。 堤內外周邊將實施交通管制如下：
一、管制範圍：濱江街七號及林安泰古厝旁十號水門；開放一般小型車輛進出。堤外近九號水門處設置管制點僅允許授權車輛進出。八號水門僅供行人及腳踏車通行。場內管制點請依現場值勤員警及相關管制設施之引導停放車輛及通行。
二、行經會場公車：設置132路龍舟專車，行駛時間頭班車為上午8時，末班車 下午6時(僅由大佳河濱公園發車)，班距15-30分鐘，視人潮機動增班行駛。路線起迄點為臺北捷運圓山捷運站玉門街及大佳河濱公園比賽場地，以一段票收費。管制區內路線原公車路線（市民小巴9）將於活動期間內配合取消停靠「九號水門」(往程)、「八號水門」(返程)及「大佳河濱公園」等公車站位。
三、活動期間沿線道路禁止臨時停車路段，交通警察大隊將派員加強違規拖吊告發外，請民眾可多多利用上述大眾交通工具前往。
另外6月24日(六)第三天賽事在Youtube頻道東森新聞EBC LIVE全天網路直播 邀國內外愛好龍舟的好朋友一起線上為選手共同熱血吶喊，激燒龍舟魂！
更多活動內容與競賽規程資訊查詢：
1. 臺北市政府體育局網站 (https://sports.gov.taipei/)最新消息
2. 2023臺北國際龍舟錦標賽活動官網（https://dragonboat.taipei/）
3. Fackbook搜尋「臺北國際龍舟錦標賽」查詢。
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