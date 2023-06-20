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羽球／戴資穎世界排名跌至第4 將挑戰台北賽最多冠紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 美聯社
戴資穎。 美聯社

印尼公開賽上周末落幕，外媒《Badminton Talk》搶先公布最新一周世界排名，我國一姊戴資穎被大陸好手陳雨菲擠下至世界第4。

陳雨菲上周擊敗西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），拿下印尼公開賽冠軍，這是她本季首冠，世界排名也因此往上升，將以93246分擠下戴資穎的89186分，上升到世界第3，小戴則下滑到第4。

日本山口茜和小戴一樣在印尼公開賽8強出局，不過她仍以103717分暫居世界球后寶座，南韓好手安洗瑩以102264分緊追在後。女單5到10名依序為中國何冰嬌、西班牙馬琳、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、中國韓悅、王祉怡。

小戴本周參加超級300等級的台北公開賽，首輪將碰上自家好手梁庭瑜。小戴生涯曾在2012、2016、2018、2022年於台北賽封后，賽史累積4冠追平南韓成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen），本屆將挑戰第5冠，改寫紀錄。

小戴 戴資穎

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