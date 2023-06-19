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網球／謝淑薇草地開紅盤 詹家姊妹首輪出局
剛在法網驚奇迎接生涯第5座大滿貫女雙金盃的我國好手謝淑薇，草地賽季再和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合體，伯明罕女網賽首輪直落2拍下日本、中國大陸聯軍穂積絵莉／張帥，8強門票到手。
37歲的史翠可娃，生涯唯一的大滿貫金盃就是2019年溫布頓和謝淑薇登頂，她產後復出後謝淑薇再合體，草地首戰面對日陸聯軍，首盤成破發球局大戰，雙方總共5度互破發球局；台捷組合原本取得局數4：1領先，但又遭對手追平，憑藉第10局的關鍵破發，才以6：4先下一城。
第二盤台捷組合率先破發成功，跨盤連拿6局奠定勝基，加上第6局再度破發，並在自己發球局全部保住下以6：1駛進8強。
謝淑薇法網前女雙排名還在200名外，法網奪冠後排名狂升，本周排名29，僅次於排名23的詹皓晴。
詹家姊妹草地賽季選擇柏林女網賽出發，今天面對列第2種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），詹家姊妹首盤就遭破發，第8局雖回破，但接續發球局又失守，加上第二盤沒能突破對手，最終以5：7、4：6止步首輪。
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