足球／林明偉「準絕殺」中華男足客場氣走菲律賓

上周主場迎敵後，中華男足隊隔天就飛往菲律賓進行客場國際友誼賽，今天晚將7點在菲律賓黎剎體育場和地主交手，上半場中華隊雖陷入1球落後，但下半場先是王建明與游耀興連線成功扳平比數，終場前林明偉「準絕殺」進球，助隊以3：2踢館成功，帶回珍貴的客場勝利。

中華隊上周五在高雄與泰國進行邀請賽後，隔天就飛往菲律賓，今天更在大雨中迎戰地主。中華隊甫開賽2分鐘就獲得自由球機會，吳彥澍操刀開出擊中對方後高吊破網，迅速取得一球領先，但領先10分鐘後，王睿不慎在罰球區犯規，使菲律賓取得12碼罰點球機會，將比數扳平。

第39分鐘，菲律賓中圈附近斷球後，前傳挑射破門得點，中華隊陷入落後1球局面；剩餘時間雙方未再進球，上半場菲律賓以2：1暫時領先。

下半場雙方易邊再戰，第47分鐘，中華男足吳俊青頭鎚可惜遭門將沒收，菲律賓掌控較多球權，中華隊處於守勢，尋求反擊機會。第58分鐘，中華隊策動反擊，王建明右路持續帶球，大腳橫傳左路給狂奔殺進門前的游耀興，球不落地一腳直接破門扳平比數，雙方戰成2：2平手。

扳平比數後，中華隊似乎找到節奏，頻頻創造攻勢，雖然欠缺臨門一腳，但士氣大漲帶動整體防守與進攻連動，帶給菲律賓多次威脅。第88分鐘吳彥澍右路下底傳中，林明偉鏟射差點破門，但不到一分鐘，中華隊再次反擊，陳瑞杰第一波遭門將擋下，但火速插上的林明偉補射破網、超前比數。

補時時間，菲律賓嘗試反撲，一次門前射門直接遭中華隊門神潘文傑直接沒收，最終中華隊就以3:2帶走客場勝利。

賽後隊長吳俊青表示開賽就下大雨然後是人工草皮球場，中間一度斷電，對方打法跟泰國完全不同風格，有很多的身體接觸，剛開始大家適應的時間比較久，拿下勝利是團隊的成果，教練團、後勤跟球員同心協力不放棄，年輕球員展現了拼勁跟勇氣，雖然一些球的處理還有加強空間，但越來越好，只要給他們比賽跟時間，他們會證明自己，期待他們的未來，特別馮少祺兩場比賽下來的表現令他印象深刻，盡責盡力，棄而不捨讓防線能夠鞏固，這只是他的第二場國際賽。

傳出助攻扳平球的王建明對於自己下半場的黃牌表示當下感覺能夠贏下比賽，情緒高漲，想要拿下勝利讓更多台灣民眾能關注足球，很開心做到了，也希望台灣足球越來越好。

踢進扳平球的游耀興要把自己國家隊首顆進球送給今天生日的姊姊還有一直以來支持他繼續踢球的爸媽家人們，他表示上半場其實踢的比較悶，踢進追平球後，大家不放棄才能超前逆轉，真的很開心。