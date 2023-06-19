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自由車／2023亞洲場地錦標賽 台灣2金2銀6銅

中央社／ 吉隆坡19日專電
2023亞洲自由車場地錦標賽19日大馬落幕，台灣菁英組女子選手黃亭茵19日在個人全能賽項目奮力突圍拿下銅牌。 中央社
2023亞洲自由車場地錦標賽19日大馬落幕，台灣菁英組女子選手黃亭茵19日在個人全能賽項目奮力突圍拿下銅牌。 中央社

2023亞洲自由車場地錦標賽今天在大馬落幕，台灣選手連日來表現亮眼，菁英組男子選手張誌盛獲領先計分賽銀牌，女子選手黃亭茵獲落後淘汰賽、個人全能賽銅牌；青年組選手則拿下2金1銀4銅佳績。

亞洲自由車場地錦標賽從14日起到19日在Velodrome Nasional Malaysia舉行，包括團隊競速賽、團隊追逐賽、個人全能賽、競輪賽、個人計時賽（男子組一公里、女子組500公尺）、爭先賽、個人追逐賽（男子組4公里、女子組3公里）等菁英組與青年組賽事。

今天是亞洲自由車場地錦標賽在大馬最後一天賽事，先後進行菁英組男女500公尺與一公里計時賽、男女個人全能賽、青年組男女淘汰賽與美式接力。

總教練楊東蓁今天告訴中央社記者，這次中華民國自由車協會派出24名選手參賽，並有11名隨隊教練與機械師與賽，除青年組選手累積賽事經驗外，菁英組選手賽事成績將作為能否取得今年9月底到10初在中國杭州舉行的亞洲運動會資格，對菁英組選手非常重要。

他指出，去年亞運會受COVID-19疫情影響延後到今年9月底舉行，疫情期間也都沒有相關的國際賽事，導致各國選手都要重新取得參與亞運會積分，才具有參賽資格。

楊東蓁說，台灣選手先於6月7日到13日赴泰國參與亞洲自由車公路錦標賽，再於14日赴大馬參與亞洲自由車場地錦標賽。在公路錦標賽部分，黃亭茵與蕭美玉順利取得參與亞運會公路個人賽資格、杜志濠搶下公路個人計時賽門票。

根據大會公布台灣隊在大馬場地錦標賽成績，楊東蓁說，青年組部分，李采蓉取得個人追逐賽、張恩騰取集體出發賽金牌；張恩騰取得個人追逐賽銀牌；李采蓉、林芷妍、李雅熏取得團隊競速賽銅牌；李采蓉、吳芯樺、楊庭瑜、李雅熏、陳婕翎取得團隊追逐賽銅牌；張恩騰取得個人全能賽銅牌；李采蓉取得落後淘汰賽銅牌、個人全能賽第4名。男子組張恩騰與李靖烽的美式接力、女子組李采蓉與李雅熏的美式接力均獲第4名。

張恩騰、李靖烽、朱建學、秦力恩、廖晟伊取得團隊男子組追逐賽第4名；李定曄、李承勳、邱信維取得團隊競速賽男子組第5名；李雅熏取得女子組500公尺與200公尺個人計時賽第7名；邱信維取得競輪賽男子組第8名；李定曄取得個人計時賽男子組一公里、200公尺第8名。

在菁英組部分，張誌盛取得男子組領先計分賽銀牌；黃亭茵取得女子組落後淘汰賽與個人全能賽銅牌；蕭世鑫、楊勝凱、康世峰取得男子組團隊競速賽第7名；王慈均、蕭美玉、陳靖云取得女子組團隊競速賽第5名；康世峰取得男子組爭先賽第7名；康世峰、蕭世鑫並列男子組競輪賽第13名；陳靖云取得女子組競輪賽第9名。

台灣代表團這次參賽陣營龐大，除參賽的24名菁英組和青年組選手外，隨隊教練包括曾耀裕、林昆鴻、林永鈞、李璇、李高安、黃智盈、楊振坤等人。

自由車 黃亭茵 亞運

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