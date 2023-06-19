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台北羽賽／戴資穎、周天成捍衛主場拚連霸 場外500吋大螢幕直播

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎將尋求台北公開賽連霸。圖／中華羽協提供
戴資穎將尋求台北公開賽連霸。圖／中華羽協提供

2023台北羽球公開賽明天天母北市大體育館點燃戰火，除我國「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋等守護主場，日本男單前3好手也報導，大會還首度準備500吋LED螢幕舉辦場外直播球賽，讓買不到票向隅的球迷也能有臨場感受。

台北羽球公開賽屬於BWF超級300等級，適逢巴黎奧運積分賽開跑，今年各國參賽選手創下台北最強陣容，包括日本世界第3的奈良岡功大、第11的西本拳太以及第14的常山幹太，世界第9印度男單普蘭諾伊、香港一哥伍家朗和李卓耀、世界排名第7的馬來西亞混雙組合吳塤閥／賴潔敏、世界第8男雙組合王耀新／張御宇都將齊聚台北。

去年留下冠軍的戴資穎和周天成今年將尋求連霸，同時為前進2024巴黎奧運爭取積分。

今年賽事移師天母北市大體育館，觀眾席較少下門票一票難求，大會特別準備500吋大螢幕，邀請球迷端午連假期間可以進場或場外觀戰；端午連假期間，主辦單位更邀請榮登食品界米其林iTi評鑑最高榮譽三星獎的滿漢御品𤆵燒牛肉麵、iTi評鑑二星獎巷口拌麵、統一麵小時光麵館，一起提供場外煮麵服務，陪伴球迷們過端午。

今年賽事分別由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播。

羽球 戴資穎 周天成

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