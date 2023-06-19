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PLG／交易周儀翔後 網傳邱大宗將接任鋼鐵人教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
邱大宗。 報系資料照
邱大宗。 報系資料照

高雄17直播鋼鐵人隊今宣布將周儀翔交易到領航猿，換回前鋒施晉堯、中鋒陳冠全及2023年首輪選秀權，稍早更有消息指出，他們將網羅「Coach邱」邱大宗接任總教練。

鋼鐵人上季接連撤換總教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）和莫銳（Dean Murray），代理總教練洪啟超1月也被換掉，改由籃球事務營運長鄭志龍兼任。鋼鐵人則在林書豪加盟後，打出一番新氣象。

邱大宗去年率領裕隆奪下SBL冠軍，他不僅執教經驗豐富，在擔任球評時談吐幽默，更獲得許多球迷愛戴。球迷得知消息後，紛紛表示期待，「如果真的要支持鋼鐵人了喔」、「鋼鐵人起飛」、「我愛大宗！」、「藍的白的都聽我的」、「他們怕得要死」、「哎唷真香啊」。

據《太報》報導，針對邱大宗加盟鋼鐵人傳聞，鋼鐵人GM高景炎笑說：「敬請期待。」

邱大宗 鋼鐵人

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