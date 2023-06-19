網球／稱霸斯圖加特 帝亞弗奪草地首冠躋身世界前10強

帝亞弗（Frances Tiafoe）今天成功挽救一次賽末點危機，在斯圖加特網賽驚險稱王，拿下生涯首座草地網賽冠軍，他的世界排名將因此首次進入前10名。

法新社報導，美國好手帝亞弗以4比6、7比6（7比1）、7比6（10比8）擊敗德國球員史卓夫（Jan-Lennard Struff），拿下斯圖加特網賽冠軍，他將在19日與世界排名第8的同胞好手弗里茨（Taylor Fritz）一樣，躋身世界排名前10傑。

上一次美國有兩名男子球員在世界排名搶進前10，是在2011年7月，當時的兩名美國好手是費希（Mardy Fish）和羅迪克（Andy Roddick）。

帝亞弗繼4月的休士頓網賽後再次稱王，這是他今年拿下的第2座冠軍，也是生涯第3冠。

首次在草地網賽稱王，帝亞弗沒有太多時間慶祝，因為他要趕快搭機前往倫敦，參加下週開打的女王俱樂部錦標賽，以便為接下來的大滿貫賽溫布頓網球錦標賽做好準備。溫網的比賽場地也是草地，這讓剛於斯圖加特奪冠的帝亞弗增添了不少信心。