羽球／加拿大帕拉賽我奪2銀2銅 為巴黎帕運資格打重要基石

「2023加拿大帕拉羽球國際賽」6月14日至18日在加拿大渥太華舉行，台灣帕拉林匹克羽球代表隊憑著精湛球技，最終獲得2銀2銅亮眼成績。

台灣帕拉林匹克總會羽球代表隊與來自日本、南韓、馬來西亞、印尼、印度、西班牙、德國、法國及加拿大等逾20國選手激烈競賽5天，代表隊成績非凡。

今天中午眾所矚目的男子單打SU5級項目總決賽登場，台灣羽球好手方振宇勇奪銀牌，受到全場熱烈掌聲。

方振宇在2020東京帕運男單奪得第四名佳績、2022加拿大帕拉羽球國際賽金牌、2022西班牙公開賽冠軍、2023西班牙公開賽銀牌後，再次於國際賽中過關斬將，總決賽中與目前世界排名第一名的馬來西亞選手謝儮好（Cheah Liek Hou）激烈對戰，雖敗猶榮。

在SH6級的比賽項目中，代表隊選手蔡奕琳、吳于嫣組成的女子雙打自開賽以來，連續2場連2勝，最後總決賽雖敗給美國和埃及組成的雙打好手，卻為代表隊奪得此次開賽以來的第一面銀牌。

另外，輪椅組女子單打WH2級項目，楊伊宸的表現出色，連勝3場後獲得銅牌好成績。而她與胡光秋所組成的輪椅組女子雙打WH1-2級項目中，也同樣奪下銅牌。

其他好手如蒲貴煜在比賽中首戰2場都對上世界排名居前位選手，仍奮力拚賽，表現可圈可點。

「2023加拿大帕拉羽球國際賽」乃國際一級賽事，積分非常高，選手們優異的表現，為2024年巴黎帕運參賽資格打下重要基石。