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高球新星吳佳晏 奪旅日首冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中國信託女將吳佳晏在「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，奪得旅日首勝。圖／取自JLPGA官方網站
中國信託女將吳佳晏在「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，奪得旅日首勝。圖／取自JLPGA官方網站

高球女將吳佳晏今年展開旅日生涯，歷經上個月連三場亞軍遺憾，昨天她總算舉起赴日第一座金盃，成為今年日本女子職業高爾夫次巡賽「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」冠軍，除穩坐日次巡「獎金后」，冠軍獎盃也成為父親節最棒的禮物。

昨天適逢日本父親節，前兩輪後帶著一桿領先進入最後一輪的吳佳晏，最後十八洞繳出五鳥、零柏忌的完美表現，以三輪低於標準桿十桿的二○六桿成績，抱回總獎金兩千萬日圓的「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」后冠，除是進軍日次巡的首勝，也是職業生涯第九座冠軍。

吳佳晏上月連三場日次巡以亞軍作收，昨總算終結冠軍荒，賽後高舉獎盃難掩喜悅。今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的她透露，從首輪就提醒自己平常心穩定發揮，適應比賽節奏就有不錯表現，很開心拿下旅日首冠，也感謝中國信託銀行的支持。一同陪伴赴日的家人是吳佳晏重要的心靈支柱，她說，冠軍獎盃是送給父親的最好禮物。

中國信託長期扶植優秀女子高球好手征戰國際舞臺，今年共有吳佳晏、小暮千広、林子涵、劉芃姍、殷小雯和張雅淳新加入「中國信託女子高爾夫之星」，加上在LPGA奮戰的侯羽桑、日巡賽打拚的盧曉晴等，共計十四位女將，陣容實力堅強。

中國信託長期推展高球運動，自二○一一年起持續支持優秀有潛力的女子高爾夫選手，讓她們無後顧之憂投入比賽，在世界舞台揮桿圓夢。

父親節 日本 家人

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