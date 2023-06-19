橄欖球企業聯賽 目標組職業隊

台灣橄欖球企業聯賽去年成立，樹立在台發展的新里程，本周末第二屆賽事將在板橋第一運動場點燃戰火。尋求衛冕的台北元坤隊領隊杜元坤不只希望球隊完成連霸，更以推動職業化和國際化為方向，設立2025年籌組職業隊的目標。

目前國內包括籃球、排球、足球、棒球、壘球及射箭都有企業聯賽，義大醫院院長杜元坤去年捐助100萬元給中華橄欖球協會，推廣成立橄欖球企業聯賽，今年邁入第二屆，賽事將邀請國外裁判，找尋更適合場地和吸引更多觀眾都是新挑戰。

前年成立元坤橄欖球俱樂部的杜元坤提到，職業化是下一步，今年3月球隊自辦選秀會吸引近50位選手報名，另規畫台北市為主場、和台北市體育局冠名等，球隊還導入科學化訓練，斥資百萬台幣購入GPS監控系統，讓制度與軟硬體更完善。

首屆橄欖球企業聯賽有7隊與會，第二屆雖減為台北元坤、新北雷旭猛獅、台南楷爾和長大海洋飼料的4隊規模，但杜元坤指出各隊實力更接近，新賽季「更有看頭」。今年賽事將在板橋第一運動場、台南長榮大學和高雄國家體育場進行，杜元坤積極尋找台北適合地點，盼能打造專屬橄欖球場地。