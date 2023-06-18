女壘／中華隊赴歐洲移地訓練 備戰7月世界盃分組賽

中華女壘代表隊4月在亞洲盃女壘賽拿下季軍，今天出發赴歐洲移地訓練，7月中將赴愛爾蘭打世界盃女壘賽A組分組賽，爭取晉級2024年世界盃決賽資格。

中華女子壘球代表隊4月在亞洲盃女壘賽拿下季軍、取得世界盃門票，此次世界盃賽制改變，亞洲盃前3名隊伍日本、中國、台灣將分別赴義大利、西班牙和愛爾蘭打世界盃分組預賽。

中華女壘代表隊由今年杭州亞運女壘隊總教練韓幸霖領軍，今天啟程將先赴荷蘭、捷克進行移地訓練，預計為期20天。

結束移地訓練後，中華女壘隊將赴愛爾蘭都柏林參加世界盃A組分組賽，比賽日期為7月11日至15日，參賽隊伍除了中華、地主愛爾蘭外，還有美國、澳洲、英國和波札那，力拚分組前兩名、取得晉級世界盃決賽的資格。