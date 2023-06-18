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印尼羽賽／復出首戰完成3連霸 球王安賽龍喊瘋狂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安賽龍印尼羽球稱霸。 美聯社
安賽龍印尼羽球稱霸。 美聯社

上月蘇迪曼盃傷了大腿，丹麥「世界球王」安賽龍恢復訓練只有一周，今天馬上在BWF超級1000系列的印尼公開賽奪下金盃，讓雙手抱頭、跪地慶祝的他直呼超出預期，「太瘋狂了！」

安賽龍晉級過程包括擊敗我國「羽球王子」王子維和「一哥」周天成，今天再以21：14、21：13擊敗地主名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），復出第一站就迎接本季第2座金盃，且是完成印尼公開賽3連霸。

東京奧運打下金牌的安賽龍坦言，從沒想過回歸第一站就能打到最後，今天還是和球迷一面倒支持的「地主英雄」金廷對陣，能完成3連霸的感覺十分瘋狂，也期待未來再到印尼高捧更多冠軍。

女單同樣由東京奧運金牌登頂，列第4種子的大陸好手陳雨菲以21：18、21：19擊敗前西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín），生涯首度在印尼公開賽封后。

印尼公開賽後緊接登場的就是BWF超級300的台北羽球公開賽，包括我國「一姊」戴資穎、周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將在天母北市大體育館捍衛主場。

安賽龍 羽球 周天成

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