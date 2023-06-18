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台塑盃網賽／首度擊敗前輩 楊亞依主場封后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊亞依奪得2023年台塑盃第一站女單冠軍。圖／中華網協提供
楊亞依奪得2023年台塑盃第一站女單冠軍。圖／中華網協提供

暌違3年舉辦的台塑盃女子國際職業網球錦標賽，今天產出第一站女單冠軍得主，楊亞依在「寶島內戰」中直落二力退李亞軒，勇奪個人今年首座ITF職業賽單打冠軍。

連續2站的台塑盃，今天舉行首站最終日賽程，由19歲小將楊亞依挑戰28歲的第5種子李亞軒，楊亞依面對前輩絲毫不手軟，首盤掌握兩次破發機會，迅速取得5：1領先，並以6：3先下一城。

第二盤楊亞依延續氣勢，連下4局奠定勝基，最終以6：1抱走冠軍金盃。

這是楊亞依個人生涯首座ITF 2.5萬美元單打冠軍，去年拿下兩座1.5萬美元單打冠軍的她，這回在自家主場奪冠別具意義和代表性，「很高興自己的第一個兩萬五冠軍在臺灣拿到，除了排名上的提升以外，我覺得也在一場一場的贏球當中，更加肯定自己。」

先前和李亞軒曾在全運會交手，當時楊亞依以直落2落敗，今天甜蜜復仇，她說：「這是我第一次贏學姊，也是我很大的突破和里程碑。」將投入第二站的她也設下再闖決賽目標，期待延續好表現。

李亞軒本周雙打、單打都差1勝登頂，賽後仍展現風度，大讚對手楊亞依的表現超好，她說：「雖然這周拿到兩個亞軍，但也很高興，代表台灣是有競爭力的。」

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽明天將展開進行第二站單打會外賽，上午10點開賽。

李亞軒 全運會

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