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日本15歲長跑新星朱瑛里奪地方雙冠 7月進軍全國

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本混血美少女朱瑛里跑出驚人成績。（取材自推特） 高雪景
日本混血美少女朱瑛里跑出驚人成績。（取材自推特） 高雪景

日本女子長跑新星、今年春天已就讀津山高校一年級的朱瑛里（Sherry Drury），繼1月在長跑接力賽連超17人爆紅後，今天又在地方賽事總計拿下兩座冠軍，7月將進軍全國賽事。

日本日刊體育、Sponichi Annex報導，朱瑛里今天在中國地方（包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣5縣）高校田徑校際錦標賽（簡稱中國高校總體），以2分8秒72奪下女子800公尺項目冠軍。

加上6月16日獲得的女子1500公尺項目冠軍，朱瑛里在中國高校總體共拿下兩座冠軍，也取得參與全國高等學校綜合體育大會（簡稱全國高校總體）的兩項賽事門票。

全國高校總體今年7月22日開幕，田徑項目將在北海道舉行，屆時朱瑛里將站上800公尺及1500公尺兩個項目的全國舞台，跟來自日本各地的好手一較高下。

朱瑛里今天在女子800公尺項目從比賽開始就居領先位置，1分4秒時通過400公尺處，然後在最後200公尺提速以第一名完賽。

朱瑛里6月16日在中國高校總體賽事首日出賽1500公尺項目，跑出個人最佳的4分16秒76成績，較過去個人最佳紀錄縮減5秒84，這個成績相當於2022年全國高校總體的銅牌佳績。

她今天賽後透過主辦單位表示，今天賽事前400公尺節奏很好，所以能夠掌握比賽節奏，「感覺身體輕盈，也能提升個人狀況，而大家的加油也給了我力量」。

父母親分別是加拿大人及日本人的朱瑛里，除了擁有混血亮麗外表，長跑能力也傲視群倫。

朱瑛里之所以一夕爆紅，主要是在1月15日舉行的「全國都道府縣對抗女子驛傳（長跑接力賽）」上連續超越17人，跑出區間9分2秒驚人佳績；她接著又在1月29日舉行的岡山縣內市町村別對抗驛傳上，以9分40秒跑完3公里區間，刷新該區間歷史紀錄。

朱瑛里2007年11月16日在日本岡山縣津山市出生，現年15歲。她從小學4年級開始比賽，起初以短跑為主，但在地區馬拉松接力賽上被發現適合跑中長距離，小學6年級在岡山縣大會上奪得800公尺冠軍，之後又分別拿下各項女子賽事冠軍。

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