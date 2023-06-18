快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

橄欖球／不只求企業聯賽連霸 台北元坤目標走向國際

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北文坤隊為第二屆台灣橄欖球企業聯賽舉行誓師大會，領隊杜元坤（左）接受獻花。記者曾思儒／攝影
台北文坤隊為第二屆台灣橄欖球企業聯賽舉行誓師大會，領隊杜元坤（左）接受獻花。記者曾思儒／攝影

今年1月以全勝戰績摘下第一屆台灣橄欖球企業聯賽冠軍，台北元坤橄欖球俱樂部今天舉行尋求連霸的誓師大會，領隊杜元坤更喊出企業化後職業化與國際化的目標，期盼台灣橄欖球運動更健全、走向世界。

義大醫院院長杜元坤，和橄欖球結緣超過40年，過去曾贊助母校台北醫學大學橄欖球隊、協助南一中重組橄欖球隊，並在2020年開始舉辦元坤盃大專橄欖球錦標賽，隔年以北市大為班底成立元坤橄欖球俱樂部，去年捐助100萬元給中華民國橄欖球協會推廣成立企業聯賽。

首屆企業聯賽共有7隊與會，元坤隊摘下金盃，今年以衛冕者身分在24日開幕的新賽季登場，今天由隊長姚致堯接下隊旗，和團隊一起展開新挑戰。

杜元坤提到，企業聯賽去年首度成立，在台沒有前例可循，經過第一屆賽事，隊伍雖從7隊到第二屆的4隊，但各隊實力更接近，新賽季「更有看頭」。

身為企業聯賽推手，杜元坤提到，今年賽事有三大目標，提升裁判素質，場地和觀眾也是努力方向，除邀請國外裁判執法，也盼台北能成立專屬場地，讓更多觀眾能入場觀戰。

有醫療專業背景的杜元坤，將科學化訓練帶入球隊，斥資300多萬購買歐洲隊伍使用的相同GPS系統，球員場上跑多久、心律等各項數值都能清楚紀錄，成挑戰2連霸後盾。

杜元坤去年底更成立元坤運動文創產業公司，讓球員退役後有不同選擇；球隊今年也前往新加坡、泰國移地訓練，未來也計畫引進外國球員，增加和國外隊伍交流機會，讓自家球員有國外曝光機會。

台北文坤隊為第二屆台灣橄欖球企業聯賽舉行誓師大會。記者曾思儒／攝影
台北文坤隊為第二屆台灣橄欖球企業聯賽舉行誓師大會。記者曾思儒／攝影

橄欖球協會

延伸閱讀

竹圍國小橄欖球隊成績優異 紅樹林有線捐經費買設備

台南補教提高中職落點預估表 南女27.6、南一中28.8分

MLB／就是想在匹茲堡創紀錄 麥卡臣加入兩千安俱樂部

Under the Tree 三亞艾迪遜海灘俱樂部

相關新聞

網球／英國希望回來了！墨瑞連闖草地賽決賽

選擇跳過法網直接準備草地賽季，36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）有再好不過的開始，先在瑟比頓終結4年「冠...

橄欖球／不只求企業聯賽連霸 台北元坤目標走向國際

今年1月以全勝戰績摘下第一屆台灣橄欖球企業聯賽冠軍，台北元坤橄欖球俱樂部今天舉行尋求連霸的誓師大會，領隊杜元坤更喊出企業...

舉重／古巴大獎賽 羅楹湲摘下2金1銀卻不甘心

在古巴哈瓦那舉行的舉重大獎賽，台灣好手羅楹湲在女子87公斤級以抓舉106公斤、挺舉129公斤、總和235公斤，替台灣帶回...

體操／亞錦賽單項決賽 林冠儀吊環名列第5

體操亞錦賽單項決賽今天登場，台灣體操好手林冠儀吊環項目總分14.000分，排名第5，而丁華恬高低槓項目獲得10.866分...

桌球／莊智淵不敵奧恰洛夫 無緣WTT拉哥斯挑戰賽4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）拉哥斯挑戰賽男單8強賽上陣，以7比11、11比13、8比11輸給...

中華奧會與國際奧林匹克學院簽MOU 合作推動教育發展

中華奧林匹克委員會（以下簡稱中華奧會）與國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦