橄欖球／不只求企業聯賽連霸 台北元坤目標走向國際

今年1月以全勝戰績摘下第一屆台灣橄欖球企業聯賽冠軍，台北元坤橄欖球俱樂部今天舉行尋求連霸的誓師大會，領隊杜元坤更喊出企業化後職業化與國際化的目標，期盼台灣橄欖球運動更健全、走向世界。

義大醫院院長杜元坤，和橄欖球結緣超過40年，過去曾贊助母校台北醫學大學橄欖球隊、協助南一中重組橄欖球隊，並在2020年開始舉辦元坤盃大專橄欖球錦標賽，隔年以北市大為班底成立元坤橄欖球俱樂部，去年捐助100萬元給中華民國橄欖球協會推廣成立企業聯賽。

首屆企業聯賽共有7隊與會，元坤隊摘下金盃，今年以衛冕者身分在24日開幕的新賽季登場，今天由隊長姚致堯接下隊旗，和團隊一起展開新挑戰。

杜元坤提到，企業聯賽去年首度成立，在台沒有前例可循，經過第一屆賽事，隊伍雖從7隊到第二屆的4隊，但各隊實力更接近，新賽季「更有看頭」。

身為企業聯賽推手，杜元坤提到，今年賽事有三大目標，提升裁判素質，場地和觀眾也是努力方向，除邀請國外裁判執法，也盼台北能成立專屬場地，讓更多觀眾能入場觀戰。

有醫療專業背景的杜元坤，將科學化訓練帶入球隊，斥資300多萬購買歐洲隊伍使用的相同GPS系統，球員場上跑多久、心律等各項數值都能清楚紀錄，成挑戰2連霸後盾。