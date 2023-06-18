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舉重／古巴大獎賽 羅楹湲摘下2金1銀卻不甘心

中央社／ 台北18日電
羅楹湲。圖／WIN TAIWAN X 女性給力計畫提供 黃顯祐
羅楹湲。圖／WIN TAIWAN X 女性給力計畫提供 黃顯祐

在古巴哈瓦那舉行的舉重大獎賽，台灣好手羅楹湲在女子87公斤級以抓舉106公斤、挺舉129公斤、總和235公斤，替台灣帶回2金1銀，但賽後她很不甘心，認為成績能更好。

羅楹湲在女子87公斤級共有7人報名參賽，但其中2人沒有成績，最終僅5人完賽。羅楹湲在抓舉開把嘗試106公斤不幸失敗，第2次再度挑戰106公斤終於成功舉起槓鈴。

第3次試舉羅楹湲挑戰111公斤，原本下台時場邊3名裁判有2人給成功，但最後技術委員重新判定失敗，讓羅楹湲僅以106公斤拿下抓舉金牌。

接著到挺舉項目，羅楹湲開把重量127公斤，結果前2次試舉全都失敗，第3次羅楹湲再把重量往上加2公斤直接挑戰129公斤結果順利舉起，她也靠著這個挺舉成績拿到銀牌，並以總和235公斤獲得金牌。

羅楹湲在今年5月的亞洲舉重錦標賽，以抓舉110公斤、挺舉131公斤、總和241公斤，同樣替台灣帶回2金1銀。

羅楹湲在接受中央社訪問時說：「從5月亞錦賽到現在我的狀態都很好，這一趟來古巴就是想要挑戰自己的全國紀錄，因為我知道破自己的紀錄就一定可以拿金牌，沒想到還是差了一點。」

目前女子87公斤級的全國紀錄，就是由羅楹湲保持的抓舉110公斤、挺舉133公斤和總和243公斤。

羅楹湲無奈的表示：「其實我自己看影片，覺得動作都很正常，但我不知道為何抓舉111公斤的時候裁判判我失敗。另外我在第一次挺舉127公斤結束時，原本也是成功後來才又改判失敗，只能回去再多多檢討自己，繼續努力吧。」

舉重隊總教練林敬能在接受中央社訪問時說：「這次去一趟古巴，算是每個選手都有達到各自的目標，有的為了巴黎奧運規定而補足出賽場次，有得就是拚一些單項的獎牌，也算是收穫滿滿。」

舉重

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