桌球／莊智淵不敵奧恰洛夫 無緣WTT拉哥斯挑戰賽4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）拉哥斯挑戰賽男單8強賽上陣，以7比11、11比13、8比11輸給前世界球王、德國名將奧恰洛夫，無緣4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）拉哥斯挑戰賽在奈及利亞舉行，42歲莊智淵目前男單世界排名第20，男單首輪歷經5局激戰，以3比2力退21歲法國小將皮卡德（Vincent Picard），16強賽面對比利時選手努亭克（Cedric Nuytinck），以直落3過關，報了去年世界桌球團體錦標賽一箭之仇。

莊智淵8強賽遭遇到前世界球王、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），自2005年首次碰頭至今，雙方生涯12度交手，莊智淵僅從奧恰洛夫手中拿下2勝，且近期對戰3連敗，最近1次交手勝出，已是2016年。

莊智淵開賽在3比2領先時，被對手拉出4比0攻勢反超，莊智淵一路追趕，但連續化解2個局點後，仍無功而返，以7比11讓出。

雙方次局上演拉鋸戰，莊智淵關鍵時刻，失誤較多，欠缺適時一擊，且同樣在躲過2個局點後，未能再下一城，以11比13丟掉次局，讓對手搶先聽牌。

莊智淵第3局浪費5比2領先的機會，局末遭對手連得4分逆轉，莊智淵最終以8比11敗下陣來。