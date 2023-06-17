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中華奧會與國際奧林匹克學院簽MOU 合作推動教育發展

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）與IOA院長代表簽署教育交流合作備忘錄。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（左）與IOA院長代表簽署教育交流合作備忘錄。圖／中華奧會提供

中華奧林匹克委員會（以下簡稱中華奧會）與國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, 以下簡稱IOA）於今天在希臘奧林匹亞簽署教育交流合作備忘錄（MOU），由中華奧會林鴻道主席及IOA院長代表簽署，為雙方在奧林匹克教育領域的密切交流合作與前景奠定了全新的里程碑。

IOA座落於古奧林匹克運動會的發源地奧林匹亞的半山丘上，為各國發展奧林匹克教育的主要合作機構，每年就現今奧林匹克活動相關的各項全球性議題進行學術研究與教育推廣。在國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, 以下簡稱IOC）的資助下，IOA更於近年進行為期2年的翻修工程並在2021年10月17日重新開啟大門，為奧林匹克教育的發展開啟全新篇章。

中華奧會於1978年成立中華奧林匹克學院，為全球第4個創建奧林匹克學院的國家，僅次於西班牙、日本及南韓，40餘年來致力於推廣奧林匹克教育從不停歇。IOA更於2019年頒授雅典娜獎座（Prize Athena）予中華奧會，以玆肯定及表彰。中華奧會為全球第5個獲頒此獎項的奧林匹克學院，意義非凡。

中華奧會每年皆積極安排我國青年學子參與IOA轄下辦理的各項活動，促進奧林匹克精神的傳承，鼓勵青年學子跨越國界並開拓國際視野。藉由此次合作備忘錄的簽訂，期盼雙方長久良好的互動關係能更蓬勃發展，共享教育資源，中華奧會藉此能更有力度的持續深化及推動我國未來奧林匹克教育的相關計畫，以達到培養更多青年學子傳遞卓越、尊重、友誼奧林匹克精神的目的。

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