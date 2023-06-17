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籃網球／亞青賽中華隊不敵汶萊隊 第8名作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊今天不敵汶萊，本屆賽事以第8名作收。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊今天不敵汶萊，本屆賽事以第8名作收。圖／中華民國籃網球協會提供

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽決賽第二度遭遇汶萊隊，汶萊隊最終以46：30擊敗中華隊搶下第7名，中華隊名列第8。

中華隊在預賽曾對戰汶萊隊，中隊是以25：41收下敗績，昨天汶萊力拚泰國未能拿下爭第5的門票後，今天對決中華隊可說毫不留情，雖然兩隊球員體型在伯仲之間，但中華小將受挫於汶萊球員的小動作，失誤與犯規不少，一開賽處於落後局面，第二節雖一路苦追，打完2節以16：21落後5分，最後2節汶萊隊乘勝追擊，中華隊反攻無力，終場以30：46敗給汶萊隊。

大會今天進行最後一天決賽，最後由馬來西亞奪冠，新加坡亞軍，斯里蘭卡第3，香港第4，印度第5，泰國第6，汶萊第7，中華隊第8，日本隊第9，地主南韓隊第10，巴基斯坦第11。

本屆亞青賽是於疫情3年後恢復舉辦，各國球員大多是年輕的新面孔，中華青年代表隊12名小女將新舊參半，球員包括潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁、孫云芸、陳靖、包穎薰、尹傳靈、郭芮伶、賴雨慈，此次出征亞青賽，面臨場場硬仗，總教練林育豪肯定小球員隨著比賽強度而成長的進步，也期勉小球員繼續操練，爭取未來再有為國爭光的機會。

在大會休兵的15日，亞洲籃網球總會召開2023年會，並進行執行委員會改選，中華民國籃網球協會秘書長陳薇婷也當選續任財務長。亞洲籃網球協會去年修改會章，自今年起執行委員會任期由原來的2年延長為4年，因此，本屆執委會任期將到2027年。

中華隊 籃網

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