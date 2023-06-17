羽球／第9屆「羽您有約」開幕 蔣萬安與選手跳暖身操

第九屆「羽您有約」全國教育人員暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽今天下午於台北市體育館舉行開幕典禮，台北市長蔣萬安親自蒞臨，與1800位參賽選手一起跳暖身操，並致贈香蕉替選手加油。

全民羽協理事長吳宜倫表示，羽您有約羽球公益賽不同於其他賽事，是為教育界專門量身訂做所設計的比賽，參賽資格必須為教育現場的親師生，平時校長和老師在學校工作壓力不少，運動是釋放壓力最好的方法與途徑，也有許多參賽者是初次接觸羽球運動，因此賽事分組除了一般團體組外，也為初學者設立趣味聯誼組，希望大家藉由比賽活動的交流更可以增進團隊情誼，緊密親師生的感情，提升對學校的認同及參與感，達到以球會友、校際交流的目的。

全民羽協指出，當初創辦羽您有約羽球賽，就是希望能鼓勵更多校長、家長和師長一起加入羽球運動的行列，進而帶動學校的運動風氣，從第一屆只有400多人參加，在疫情未蔓延時已超過2000人參與，可見推動校園羽球運動的成效，今年活動的日期雖然遇到端午節補班補課日，且與多校的畢業典禮衝突，但大家仍克服萬難來參賽，報名人數超過1800人，希望未來能號召更多學校的參與，讓羽球運動成為台灣最普及的全民運動。

台北市各級學校羽球運動風氣蓬勃發展，以全國中等學校運動為例，台北市連續6年羽球奪金數量全國第一，歸功於平時致力推展體育活動的學校，以及各界對羽球競賽的推廣。為持續鼓勵羽球運動及提倡市民運動風氣，並增進各級學校教師團體與家長會間的情誼，台北市政府教育局今年再次與中華民國全民羽球發展協會及台北市國小、國中、高中、高職學生家長會聯合會合辦「羽您有約」羽球公益邀請賽。

本次參賽的校長及家長會長均超過上百位，在教育界的體育競賽中可謂盛況空前，且主辦單位將所有團體報名費收入捐贈「財團法人台北市教育局認助清寒學生基金會」，在鼓勵學校親師生運動的同時，也為社會公益盡一份力量，幫助更多清寒家庭學生安心就學，讓羽您有約羽球公益賽不僅是單純的體育競賽，更是賦予教育內涵的公益活動。