運彩經銷商遴選逾1.7萬報名 將公開抽出4000位正備取

第三屆運動彩券經銷商遴選報名已於5月26日截止，台灣運彩今天表示，將於6月20日於台北體育館於上午進行公開驗籤及下午進行公開抽籤作業，預計將抽出2000名正取與2000名備取。

台灣運彩表示，第三屆運動彩券經銷商報名人數1萬7237人，是第二屆約3000人的5.8倍，經資格審查後合格人數為1萬6388人，包含尚須進一步抽籤的曾任運動彩券經銷商及體育運動專業知識者共1萬5771人以及績優退役運動員方案617人，是運彩自發行以來參與經銷商遴選人數最踴躍的一次。

6月20日下午舉行的經銷商遴選公開抽籤作業，現場將抽出2000名正取以及2000名備取經銷商，合計中籤率百分之25，當日的抽籤及驗籤作業全程開放民眾入場觀看，歡迎對運動彩券經銷商遴選有興趣的民眾可以多多前往參加。

台灣運彩進一步指出，第三屆參與經銷商遴選的人數較第二屆大幅增加，最主要的原因有二，一、運動彩券的市場接受度大幅提升，第二屆銷售較第一屆有顯著的增加，2022年更突破600億，加上「虛實並進」的策略奏效，經銷商收入較前屆也有顯著成長，激發民眾對於從事運彩經營的興趣；二、第三屆運彩經銷商遴選新增績優退役運動員擔任經銷商方案，有效提供曾為國爭光的績優退役運動員的就業機會。