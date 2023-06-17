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自由潛水世錦賽 許越翔動態有蹼平潛摘銅

中央社／ 台北17日電
台灣自由潛水好手許越翔。 （丁奕先提供）中央社
台灣自由潛水好手許越翔。 （丁奕先提供）中央社

台灣自由潛水好手許越翔去年在AIDA世界自由潛水錦標賽斬獲2銀，今年再度參賽同樣沒有空手而歸，在動態有蹼平潛（DYN）奪得銅牌，而另一名台灣好手李柏彥則勇奪總積分第3。

AIDA世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA 30th PoolWorld Championship）6月10日至16日在韓國濟州市舉行，這也是世錦賽首度移師亞洲進行，台灣隊共派出12名選手參賽，也是本屆賽事參賽人數第4多的國家。

台灣自由潛水發展協會今天發布新聞稿表示，台灣好手這次共6度刷新台灣紀錄，其中劉宇芳在動態雙蹼平潛（DYNB）項目，以208公尺破台灣紀錄，成為台灣首名成功完成200公尺平潛的女性選手，而男子選手李柏彥則以250公尺刷新紀錄。

靜態閉氣（STA）項目部分，台灣好手林昕儒以極佳的狀態繳出6分27秒成績，締造台灣新猷，並將台灣的STA女子紀錄大幅提升23秒。

壓軸登場的動態有蹼平潛（DYN）項目，許越翔以264公尺將自己所保有台灣紀錄（原為259公尺）送入歷史，並拿下銅牌，而李柏彥則不甘示弱，再次選擇以雙蹼出戰，並獲得250公尺佳績。

台灣女將在動態有蹼平潛項目同樣表現精彩，劉宇芳先以200公尺改寫台灣紀錄後，隨後上陣的陳昱蓉隨再將紀錄推進至209公尺，成為第2名完成200公尺平潛的台灣女性選手。

談到動態有蹼平潛奪銅，許越翔表示：「我覺得突破了自己訓練的成績，有從原先的狀態突破出來，因為前幾個項目對我而言，沒有達到心中的標準，但最後有這個結果，我還是滿開心的。」

總積分排名第3的李柏彥指出，將會繼續努力，希望有一天可以再突破亞洲紀錄，他也點出平時訓練遭遇的問題，「台灣的自由潛水訓練環境真的很少，在台北最需要密集訓練時卻沒有合適的場地，希望未來台灣泳池可以更親民。」

自由潛水每年有2場世錦賽，分別在泳池內（比距離）、公開水域（比深度）進行，這次在韓國舉行的世錦賽則屬於前者。

世錦賽

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