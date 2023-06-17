身高188跆拳好手徐晧祐 10月全運會台南摘金主力

身高188公分、長相帥氣、外型媲美韓星的跆拳道國手徐晧祐，是台南市籍的全運會主力奪牌選手，台南市長黃偉哲期待他10月回台南主場，把今年全運會跆拳道金牌留在台南。

市府表示，徐晧祐過去曾獲奧地利跆拳道公開賽男子組金牌，今年再獲阿拉伯富吉拉公開賽男子63公斤級銀牌、美國公開賽男子63公斤級銅牌，國際競賽成績斐然，9月也即將前進杭州亞運。

黃偉哲指出，今年全運會台南是地主隊，因此台南市籍選手的個人金牌獎金將加碼5萬元，從30萬元提高到35萬元，非常歡迎晧祐10月把金牌獎金帶走。

徐晧祐從國中才開始接觸跆拳道，但先天高挑身材賦予優勢，國中時期參加全中運就獲佳績，比賽勝利時所獲得的成就感，也加深他對跆拳道的喜愛。

台南市政府表示，徐晧祐在110年全運會冠亞軍比賽時，當分數拉鋸後，由於太想帶走勝利而沒注意警告，累計十犯與金牌擦肩而過，從那次失敗經驗他得到學習成長，奠定現在的穩定心理素質及專注力。

徐晧祐取得杭州亞運男子63公斤級的資格，有很大希望奪得獎牌，因應新規則，他也重新調整自己在場上的應敵方式，把握比賽主導性，拿出氣勢，相信自己可以取得每一回合的勝利。

台南市政府持續挹注市籍菁英運動員培訓補助津貼，針對選手個別化體能訓練、運動傷害防護、物理治療等多元化的培訓資源，市府團隊將在每次賽會扮演台南市代表隊的最強後盾。

徐晧祐表示，從台南國中畢業後就離開家鄉打拚，每次一放假回台南都是令人療育的時刻，會想辦法將心中想念的台南美食都吃過一遍，歡迎大家來112全運會為跆拳道比賽加油，嘗遍台南美食小吃。