舉重／古巴舉重大獎賽陳柏任奪2銅 挺舉破全國
台灣舉重選手陳柏任今天在古巴舉重大獎賽男子102公斤級上陣，抓舉173公斤，而挺舉208公斤、總和381公斤各以銅牌作收，其中挺舉更是打破全國紀錄。
陳柏任目前是台灣男子96公斤級和102公斤級的全國紀錄保持人，在東京奧運96公斤以第5名作收，因應巴黎奧運量級縮減，改戰102公斤級，5月初剛在全大運完成3連霸的他，在征戰韓國晉州市亞錦賽同樣也有收穫，奪得抓舉銅牌。
在古巴首都哈瓦那（Havana）舉行的國際舉重總會（IWF）舉重大獎賽，今天展開男子102公斤A組賽事。
陳柏任今天第1把成功舉起173公斤後，接下來挑戰178公斤以及全國紀錄181公斤都失利。
挺舉部分，陳柏任開把以202公斤過關後，第2把直接瞄準破全國紀錄208公斤，儘管失敗，但在第3把順利舉起，改寫個人剛在亞錦賽所締造的205公斤的紀錄，拿下銅牌，而總和381公斤則是再添1銅。
這也是繼台灣舉重女將洪萬庭在女子64公斤級挺舉摘銅後，再有台灣選手登上本屆賽事頒獎台，而在亞錦賽斬獲2金1銀的羅楹湲，預計明天在女子87公斤級亮相，有機會為台灣隊再追加獎牌。
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