快訊

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

Google「沉浸式實景」地圖來到台灣！9大熱門地標上榜

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

舉重／古巴舉重大獎賽陳柏任奪2銅 挺舉破全國

中央社／ 台北17日電
陳柏任。圖／取自亞洲舉重總會官網 劉肇育
陳柏任。圖／取自亞洲舉重總會官網 劉肇育

台灣舉重選手陳柏任今天在古巴舉重大獎賽男子102公斤級上陣，抓舉173公斤，而挺舉208公斤、總和381公斤各以銅牌作收，其中挺舉更是打破全國紀錄。

陳柏任目前是台灣男子96公斤級和102公斤級的全國紀錄保持人，在東京奧運96公斤以第5名作收，因應巴黎奧運量級縮減，改戰102公斤級，5月初剛在全大運完成3連霸的他，在征戰韓國晉州市亞錦賽同樣也有收穫，奪得抓舉銅牌。

在古巴首都哈瓦那（Havana）舉行的國際舉重總會（IWF）舉重大獎賽，今天展開男子102公斤A組賽事。

陳柏任今天第1把成功舉起173公斤後，接下來挑戰178公斤以及全國紀錄181公斤都失利。

挺舉部分，陳柏任開把以202公斤過關後，第2把直接瞄準破全國紀錄208公斤，儘管失敗，但在第3把順利舉起，改寫個人剛在亞錦賽所締造的205公斤的紀錄，拿下銅牌，而總和381公斤則是再添1銅。

這也是繼台灣舉重女將洪萬庭在女子64公斤級挺舉摘銅後，再有台灣選手登上本屆賽事頒獎台，而在亞錦賽斬獲2金1銀的羅楹湲，預計明天在女子87公斤級亮相，有機會為台灣隊再追加獎牌。

舉重 陳柏任 全大運

延伸閱讀

體操／亞錦賽台灣女團奪史上首面銅牌 獲世錦賽資格

舉重／洪萬庭還有夢 古巴大獎賽復出挺舉摘銅

兩國中南美洲交鋒 美批中在古巴設間諜

舉重／古巴大獎賽僅過場 郭婞淳補足巴黎奧運參賽場次規定

相關新聞

足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

暌違4年中華男足今天再度以地主身份出賽，在國際友誼賽中迎戰來訪的泰國隊，在全場6762名球迷見證下，中華隊靠著下半場泰國...

印尼羽賽／失誤偏多影響節奏 戴資穎不敵馬琳8強止步

BWF超級1000的印尼羽球公開賽展開8強賽程，我國女單一姊戴資穎今天遭遇世界排名第6名的西班牙馬琳（Carolina ...

舉重／古巴舉重大獎賽陳柏任奪2銅 挺舉破全國

台灣舉重選手陳柏任今天在古巴舉重大獎賽男子102公斤級上陣，抓舉173公斤，而挺舉208公斤、總和381公斤各以銅牌作收...

射箭／射箭世界盃美德殷站 混雙魏均珩彭家楙19日爭銅

台灣反曲弓混雙組合魏均珩與彭家楙在射箭世界盃哥倫比亞美德殷站混雙4強賽，以2比6不敵美國，預計將在台灣時間19日與印度爭...

足球／梅西在美首戰 門票2,600美元

足球巨星梅西轉戰美國後，票房實力已能與流行音樂天后泰勒絲抗衡。彭博資訊報導，二手門票轉賣平台SeatGeek的價格顯示，...

體操／亞錦賽台女團奪全能銅牌 教練：發揮原有水準

2023亞洲競技體操錦標賽在新加坡舉行，台灣女團今天拿下團體全能銅牌，教練受訪說，選手發揮原有水準，這次由台灣目前最年輕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦