體操／亞錦賽台灣女團奪史上首面銅牌 獲世錦賽資格

在新加坡舉行的亞洲體操錦標賽，台灣女團靠著廖奕淳、賴品儒、丁華恬、林宜蓁通力合作，順利以147.397分獲得史上首面亞錦賽體操女團銅牌，也取得進軍體操世錦團體賽的門票。

體操女子團體賽進行平衡木、高低槓、跳馬、地板4個項目，台灣排在第3組上場，這次亞錦賽女團代表隊成員為，丁華恬、黃子星、林宜蓁、廖奕淳、賴品儒及吳幸芬。

其中賴品儒幾天前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）才剛好，雖然體能狀態還沒調整回來，但還是為了團隊，堅持比完4項，儘管平衡木有些瑕疵，但還是順利幫助台灣女團拿到好成績。

台灣女團上屆體操亞錦賽就獲得第4，加上日本這次沒有派女隊參賽，因此賽前就評估很有機會拿下銅牌。而先完賽的台灣隊，也特地留在現場觀看最後1組賽事，尤其是找來2名美裔菲籍的菲律賓隊更被視為大黑馬。

結果菲律賓隊在前3項結束後取得優勢，在最後的高低槓只要4名選手平均11分，就可超越台灣獲得第3，沒想到先是其中一名選手受傷無法上場，而剩餘的3名選手竟都出現摔落地板的失誤，最終菲律賓僅排在第5。

最終結果中國、韓國分獲金、銀牌，台灣獲得銅牌，由於亞錦賽前中國、日本、韓國都已經取得世錦賽團體賽資格，因此這次亞錦賽扣除這3個國家以外的最佳排名的國家，就可取得唯一1張世錦賽門票。

教練鄭焜杰接受中央社記者訪問表示，奪牌過程真的很戲劇化，心情起伏也很大，還好最後的結果是好的，能拿到這面銅牌每個選手都很盡力，也是台灣史上首面體操亞錦賽的女團獎牌。

最後2天體操亞錦賽將進行個人項目決賽，明天率先登場的，就是男子吊環的林冠儀，他在全能賽時吊環排第5晉級決賽。