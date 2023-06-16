體操／亞錦賽台女團奪全能銅牌 教練：發揮原有水準

2023亞洲競技體操錦標賽在新加坡舉行，台灣女團今天拿下團體全能銅牌，教練受訪說，選手發揮原有水準，這次由台灣目前最年輕的選手搭配中生代參賽，有這樣的成績非常不錯。

體操亞錦賽昨天進行男子團體賽事，台灣代表隊僅排在第6名，無緣搶下世錦賽團體資格。女子團體賽事今天接著登場，台灣隊取得147.397分，排名第3，順利獲得世錦賽參賽資格；中國、韓國分別名列第一、第二。

今天共有11國隊伍出賽，除了中國、韓國及台灣，還有哈薩克、菲律賓、新加坡、烏茲別克、印尼、越南、蒙古及印度。台灣代表隊由丁華恬、賴品儒、黃子星、吳幸芬、林宜蓁及廖奕淳出征。

教練蔡恆政接受中央社記者訪問表示，這次選手表現不錯，賽前原本就評估有機會進到前3。這次比賽由台灣目前最年輕的選手搭配中生代選手參賽，「有這個成績算非常不錯」，取得世錦賽參賽資格後，也希望在世錦賽爭取奧運團體賽資格。

他指出，這次由6名選手組隊參賽，年齡介於15歲多至20歲左右，選手間的凝聚力不錯，算是有發揮原本該有的水準。

另一名教練林祥威表示，廖奕淳是這次台灣女子體操代表隊年紀最小的選手，也是她第一次參加國際賽，目標是取得世錦賽資格。

首次在國際賽登場的廖奕淳今天在全能比賽中獲得總分49.698，在所有參賽選手中排名第8，同時也是總分最高的台灣選手。

林祥威說，這次能拿下團體獎牌，其他經驗較豐富的選手有發揮作用、拿下穩定分數，讓廖奕淳比較沒有後顧之憂。

他說，很高興這次用成隊之姿拿到世錦賽門票，雖然還有很多不足，但這是機會也是鼓勵，「讓我們有繼續往前進的動力」。

此外，廖奕淳擠進平衡木及地板項目決賽，丁華恬則挺進高低槓決賽。