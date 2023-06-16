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印尼羽賽／化解安賽龍5賽末點 周天成仍敗北8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成在路 印尼羽球賽八強落敗。 美聯社
周天成在路 印尼羽球賽八強落敗。 美聯社

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國選手在一姊戴資穎止步於8強後，男單一哥周天成也面臨世界球王安賽龍的考驗，儘管在首局以5：21大比分差讓出，但第2局周天成也展現韌性，一度化解安賽龍5個賽末點，只可惜最終仍是以19：21敗下陣來，無緣4強，也結束台將賽程。

世界排名第8名的周天成與球王安賽龍過去曾19次交手，儘管安賽龍取得了16勝3敗的對戰優勢，不過雙方最近一次在瑞士公開賽4強賽交手，就由周天成以21：10、21：15終結對戰7連敗。

不過今天雙方再度碰頭，安賽龍首局就展開猛攻，開賽一波9：1攻勢，讓首局賽事呈現一面，最終安賽龍就以21：5的大比分差距先下一城。

但第二局周天成重新調整步調後展現韌性，在開局最多5分落後的情況下逐步將差距縮小，甚至一度逆轉取得14：13領先，不過局末安賽龍仍是打出一波7：0取得6個賽末點，雖然周天成奮力化解了前5點，但最終仍是以19：21敗下陣來，無緣4強。

安賽龍 周天成 羽球

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