足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

暌違4年中華男足今天再度以地主身份出賽，在國際友誼賽中迎戰來訪的泰國隊，在全場6762名球迷見證下，中華隊靠著下半場泰國隊烏龍球以及第87分鐘陳庭揚的頭錘破門，最終以2：2與泰國平手收場。

比賽第18分鐘中華隊游耀興在禁區外被泰國球員推倒在地，中華隊自由球由蔡立靖直接射門遭到泰國門將撲出，第23分鐘中華隊吊中球直攻泰國球門，不過遭到泰國門將即時撲救，再度化解中華隊攻勢。

第27分鐘中華隊蔡立靖大禁區內一步起腳射門遭泰國門將正面攔下，不到2分鐘後泰國也兵臨城下，不過都遭到中華隊後防化解，其中包括泰國當達（Teerasil Dangda）在門前起腳遭到中華隊門神潘文傑拍出，上半場結束前中華隊蔡立靖傳中球直達泰國球門前，但卻遭到泰國後衛清出，儘管未能進球，但帶給泰國後防相當大的壓力，雙方在上半場踢完仍是維持0：0平手。

第48分鐘中華隊攻勢再起，蔡立靖將球帶入禁區後再度起腳射門，球在飛向泰國球員卡曼（Kritsada Kaman）右肩後反彈破門，中華隊靠著烏龍球拿下本場比賽第一顆進球。

不過第62分鐘，中華隊王睿的回傳球卻直接送到了泰國隊當達腳下，讓他直搗黃龍在閃過潘文傑的防守後輕鬆起腳射門，扳平比數，隨後中華隊隊長吳俊青與王睿相繼出現抽筋的狀況。

第73分鐘中華隊黃偉傑在門前接獲隊友吊球後頭錘中柱，中華隊錯過了超前比數的機會，第77、79分鐘泰國隊兩度兵臨城下，不過都遭到中華隊門將潘文傑驚險化解。

第82分鐘中華隊吳彥澍犯規遭判黃牌，也讓泰國隊在大禁區外取得自由球機會，不過泰國隊起腳射門直接射出場外，第84分鐘泰國隊米凱爾森（Look Mickelson）傳中球，碰到中華隊王睿腳背後彈進球門，泰國隊靠著烏龍球超前比數。

第87分鐘中華隊自由球機會，吳彥澍開球後陳庭揚在球門前頭錘破門，中華隊扳平戰局，而兩隊在經過6分鐘傷停補時的拉鋸後都未能再進球，最終以2：2平手收場，中華隊在今天主場賽事結束後19日將作客菲律賓。