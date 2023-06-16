羽球／戴資穎回饋球迷 參戰台北羽球公開賽拚衛冕

世界排名第3的台灣羽球天后戴資穎今天在世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級印尼羽球公開賽止步8強，但確定下週參加台北羽球公開賽，回饋台灣球迷，力拚衛冕女子單打冠軍。

戴資穎已先後參加上週超級750等級新加坡公開賽及這週印尼公開賽，連2週高強度賽事，一度讓戴資穎考慮是否要連3週出賽參戰超級300等級台北羽球公開賽。

台北羽球公開賽20日到25日在台北市立大學天母體育館登場，今年總獎金雖從50萬美元（約新台幣1532萬元）降到21萬美元（約新台幣643萬元），仍吸引眾多好手訪台較量，而戴資穎生涯在2012、2016、2018、2022年於台北羽球公開賽封后。

根據BWF世界排名計算方式，擷取選手過去52週內最佳10場賽事積分加總，戴資穎就算在超級300等級賽事奪冠拿到7000分積分，也很難排入她的10站最佳成績，即戴資穎回台參加台北羽球公開賽，單純為回饋台灣球迷，畢竟以戴資穎成績和參加賽事等級，超級300等級賽事積分較難對她有加分效果。

此外，戴資穎已宣示打到2024年底就完全退出羽球賽場，台灣球迷在國內看到戴資穎奮戰身影機會可說是「看1場少1場」。