南韓體記協會首度訪台 台韓體記簽署合作備忘錄

中華民國體育運動記者協會今天與南韓體育記者協會（KSPU）簽署備忘錄MOU，這是全國體記自2010年成立以來，首度與他國體記簽署合作備忘錄，體記協會理事長黃顯祐表示，台韓在棒球、羽球、跆拳道等運動競技上都有頂尖表現，不只運動競技，希望自今天起，兩國體育記者也能持續加強交流合作。

台韓體記協會合作備忘錄，今天由我國體記協會理事長黃顯祐與南韓體記理事長楊忠武簽署，教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲、中華奧會副主席暨媒體委員會主委廖裕輝，以及自南韓來訪的亞洲體記聯盟AIPS ASIA主席鄭熙暾、南韓體記秘書長池在錫、我國體記協會榮譽理事長簡明珠等都在場見證。

南韓體記協會理事長楊忠武指出，南韓與台灣有許多相似的文化，南韓人喝燒酌加啤酒，是很多人喜歡的好滋味，正好比未來南韓與台灣體育記者的情誼，這次是他們首度造訪台灣，感覺一切都很親切，也感謝台灣體記協會朋友的熱情接待。

去年當選亞洲體記聯盟主席的鄭熙暾同樣是首度訪台，他表示，在國際體育記者協會AIPS年會與亞洲體記年會，持續感受到台灣體記協會的活力和熱情，他上任以來，深深感受到在國際體壇扮演著關鍵引領角色，他希望未來能和台灣體記開啟更多合作，一起發揮在全球的影響力。

體育署國際組長許秀玲表示，台韓兩國體育交流愈來愈多，日前中華奧會主席林鴻道也曾赴南韓，與南韓奧會簽署雙邊合作交流備忘錄，未來體育署將持續支持相關的國際交流活動。中華奧會副主席廖裕輝除了歡迎南韓體記代表來訪，也當場秀韓語：「祝你身體健康」，現場氣氛融洽愉快。

我國體記協會理事長黃顯祐表示，5月初赴南韓首爾參加第99屆國際體記AIPS年會，受到南韓體記的熱情款待，也對其籌辦國際年會的實力及品質，印象深刻，很開心兩國體記在簽署備忘錄後，雙方關係更進一步。