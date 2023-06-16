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籃網球／亞青賽中華隊不敵印度 明爭取第7名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊不敵印度，明天將與汶萊爭奪第7名。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊不敵印度，明天將與汶萊爭奪第7名。圖／中華民國籃網球協會提供

2023亞洲青年籃網球錦標賽今天進行準決賽，中華青年籃網球代表隊與印度隊爭奪角逐第5名門票，中華小將雖全場奮戰，但仍以37：83不敵印度隊，明天將二度對決汶萊隊，全力爭取第7名。

中華隊在預賽中接連遭遇強敵，但小將們愈打愈好，不論是進攻與防守，都已戰備隊伍成型，昨晚賽前總教練林育豪給球員們精神喊話，希望球員們從比賽中累積拔術與經驗。

球員們今天對戰印度隊，兩隊體型相當，但印度隊體力與投球命中率優於中華隊，一開賽印度隊就接連在籃下有斬獲，給中華隊製大極大的壓力，打完2節，印度隊取得58：29的絕對領先優勢。最後兩節，印度隊射手更是大力發揮，籃下取分沒有困難，終場印度隊以83：37取勝，印度隊拿到明天與泰國隊爭奪第5名的門票。

關係到中華隊明天對手的戰役泰國與汶萊之戰，泰國隊兵臨城下，全力壓迫汶萊隊，終場以60：28擊敗汶萊，泰國隊將與印度隊競爭第5名，中華隊則將與汶萊隊拚搏第7名。大會明天進行最後4場決賽後將頒獎閉幕，晚間7時舉行歡宴晚會。各隊相約明年亞洲籃網球錦標賽再見，中華隊訂18日離開全州返台。

中華隊 籃網

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