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U15亞洲盃女壘／中日爭冠 取得世界盃門票

中央社／ 台北16日電
中華女壘隊。 擷圖自畫面
中華女壘隊。 擷圖自畫面

U15亞洲盃女壘賽中華隊從14日開始接續擊敗新加坡隊、印度隊、韓國隊、香港隊及菲律賓隊，取得U15世界盃門票，雖然今天預賽最後一戰以0比3不敵日本，但明天仍有機會爭冠。

2023年U15亞洲盃女子壘球賽在南投埔里福興壘球場舉行，有中華、日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡及印度共7支球隊參賽，前2名球隊取得10月在日本東京舉辦的U15世界盃女子壘球賽門票。台北市北投國中在今年4月選拔賽中取得U15亞洲盃組訓權，由總教練陳美分領軍。

中華隊在14日首日賽事，先以15比0擊敗新加坡隊、以16比0擊敗印度、再以9比0擊敗韓國隊；昨天中華隊以16比0擊敗香港隊，今天早上再以5比3擊敗菲律賓，一路奪下5連勝，與日本隊確定進前2名，進軍U15世界盃女子壘球賽。

中華隊今天的第2場賽事、同時也是預賽最後一場對上強敵日本隊，在第3局加減夢華敲出2分全壘打，為本屆賽事首轟，中華隊打線也被封鎖，最終以0比3不敵日本隊，預賽確定為第2名。不過明天最後一天賽程，中華隊在冠軍戰將再度遇上日本，爭取冠軍殊榮。

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