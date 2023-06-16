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巧固球外交 黃進成率團助印度提升實力

中央社／ 新德里16日專電
巧固球外交黃進成率團助印度提升實力。 黃進成臉書
巧固球外交黃進成率團助印度提升實力。 黃進成臉書

國際巧固球總會（FITB）會長黃進成一行受邀訪問印度7天，就巧固球運動進行交流，也希望透過這項運動增加台灣在印度的能見度。

台灣巧固球實力聞名世界，在國際體壇成績亮眼，多次得到世界冠軍。印度巧固球總會為強化印度實力，特別邀請台籍的黃進成、亞洲太平洋巧固球總會（APTBF）副裁判長陳定國及國際巧固球總會秘書李孟駸等人來訪。

黃進成說，印度在巧固球青少年賽事曾高居世界第4，但風行一陣子後因內部發生問題而一度喊停，如今印度要參加世界盃，帶隊教練希望他能協助提升印度的實力。

一行人10日抵達德里，之後轉往旁遮普省（Punjab），培訓當地專業裁判及選手，並舉辦講習會。

印度巧固球總會秘書長維吉（Rashmi Vij）是旁遮普省賈蘭哈市（Jalandhar）警察子女公校（Police DAVPublic School）的創辦人兼校長。她說，正在加強學生的巧固球技巧，希望能在國際賽事嶄露頭角，而台灣可以提供很多指導。

黃進成等人還拜會亞洲奧林匹克理事會運動承認委員會印度代表巴諾特（Lalit Bhanot）與印度特奧會會長巴納吉（Dipankar Banergi）等體壇人士，希望爭取國際支持，推展特殊奧運和女子巧固球賽，期盼未來台灣與印度在運動賽事上更多交流。

黃進成一行16日結束印度行程，15日在德里造訪中華民國駐印度代表處。

駐印度代表葛葆萱感謝黃進成等人長年熱心投入推展這項運動，並在國際上創造佳績，增加台灣能見度。

駐印度代表處教育組長陳立穎表示，全球巧固球網子等用品大多是在印度製造，再銷售到全球各地，目前印度有23省參與這項活動，其中15省最積極，期待在近幾年能辦國際賽事，8月印度也將組團訪台交流。

黃進成在臉書（Facebook）貼文表示，看好印度巧固球運動的未來，因為領導者有實力、能力而且用心，基層者也看得出巧固球的好，願意投入。

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