印尼羽賽／失誤偏多影響節奏 戴資穎不敵馬琳8強止步

BWF超級1000的印尼羽球公開賽展開8強賽程，我國女單一姊戴資穎今天遭遇世界排名第6名的西班牙馬琳（Carolina Marin），上演兩名前球后的對決，不過最終戴資穎就在失誤過多的情況下以18：21、13：21不敵馬琳，無緣4強。

世界排名第3名的戴資穎與世界排名第6名的馬琳，過去曾18度交手由戴資穎拿下10勝8敗的對戰優勢，不過雙方最近一次交手已經是2021年1月的年終賽決賽，當時戴資穎在苦戰3局後逆轉勝出奪冠。

暌違兩年多兩名世界名將再度交手，戴資穎在首局前段似乎還在適應場上風勢，連續出現回擊出界的狀況，不過在重新調整狀況後戴資穎也展開反擊，靈活的吊球讓馬琳滿場飛奔，並靠著一波4：0攻勢逆轉戰局，以11：10領先進入技術暫停，但在13：14時馬琳靠著戴資穎的接連判斷失誤打出5：0反擊，最終馬琳也以21：18先下一城。

第二局馬琳乘勝追擊，開局後就靠著戴資穎失誤偏多取得9：3的大幅領先，儘管隨後戴資穎一度縮小到2分差距，不過在失誤頻頻的情況下，馬琳再將領先差距擴大，最終馬琳就以21：13勝出，搶下冠軍賽門票；而晚間我國男單一哥周天成也將登場遭遇丹麥球王安賽龍，力拚4強賽門票。