足球／發信宣告不執行球員選項憾聯盟 姆巴佩：一封信不會殺死人

法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）先前透過信件表明自己不會執行合約第三年球員選項，引發巴黎聖日耳曼（PSG）震撼，他近日召開記者會表示，「我不認為一封信會殺死任何人。」

姆巴佩不會執行2024年合約引發熱議，甚至有傳聞他要求PSG讓他轉隊到西甲豪門皇家馬德里，姆巴佩澄清沒有這件事。

先前有消息指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正想辦法留下姆巴佩，對此姆巴佩回應：「總統有什麼影響力？在2023年的今天？沒有。他希望我留在巴黎，我的目標也是留下，我們有相同想法。」

姆巴佩接著強調自己想留隊，「我會離開PSG？我已經回答過目標是待在PSG，這是現在的唯一選項，我準備好在季前賽回歸。」姆巴佩也提起該封信件的影響力：「我不認為一封信會殺死任何人或冒犯到任何人。」

據《ESPN》先前報導指出，皇家馬德里準備在今夏爭取姆巴佩加盟，PSG也願意聆聽約1.5億歐元的報價，不會讓他成為自由球員後，平白失去他。儘管姆巴佩表態願意留在PSG，但他曾告訴隊友，不會排除今夏離隊的可能性。