足球／中國球迷亂入場抱梅西還和門將擊掌 嗆保全都在看比賽

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）昨晚在北京工人體育館，代表阿根廷隊與澳洲隊進行國際友誼賽，梅西開賽81秒就射門破網，嗨翻全場。不過賽中竟出現一名瘋狂球迷，衝進場內擁抱梅西，還成功和阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）擊掌。

梅西剛開賽就橫向盤帶，晃倒澳洲後衛，用左腳上演世界波，令現場5萬名觀眾熱血沸騰。不過比賽下半場發生突發事件，當梅西在角球區準備時，一位瘋狂球迷從3公尺看台跳下，闖進場內擁抱偶像梅西。隨後他立刻拔腿狂奔，衝到球場另一端，順便和門將馬丁尼茲擊掌，他接著持續和保全人員玩鬼抓人，最終不慎跌倒，才被保全人員壓制。

There was a fan who broke into the pitch in Beijing and hugged Messi

pic.twitter.com/d6WIMLabrH — Messi Magic (@MessiMagicHQ) 2023年6月15日

據陸媒報導，這位瘋狂球迷沒被趕出場或拘留，還向觀眾席炫耀。他受訪時強調自己未滿18歲所以沒事，並發表狂言，「我覺得整體保安素質就不是特別好，因為很多保安在回頭看比賽，我感覺我一出去就沒人抓得住我！」