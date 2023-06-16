征戰杭州亞運 國手至少搭豪華經濟艙

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運，昨天邁入倒數100天，國訓中心舉辦倒數百日宣誓活動，奪牌指標「柔道男神」楊勇緯、拳擊女將陳念琴和黃筱雯都上台分享備戰狀態，體育署署長鄭世忠也宣告全程陪伴選手，且承諾「史上最大團」的選手，至少可搭乘豪華經濟艙前往杭州。

杭州亞運9月23日開幕，鄭世忠提到，中華代表團選手、教練和隊職員將會超過800人，是我國參加亞運史上最多成員的一次，光是選手就500多人，屆時直飛的長榮航空合作，以最大載運量提供中華代表團成員前往杭州，「希望選手盡可能搭到商務艙，至少也有豪經艙，用最舒服的方式過去。」

我國從1954年參加亞運以來，已累積99面金牌，第100面將在杭州亞運產生，包括楊勇緯、陳念琴和黃筱雯都是奪金熱門，且杭州亞運是拳擊的巴黎奧運資格賽之一，拳擊隊除挑戰頒獎台，還要力求帶回奧運門票。

已兩度踏上奧運殿堂的陳念琴，雅加達亞運因沒自己量級未能與會，杭州亞運才是選手生涯亞運初體驗，為準備巴黎奧運已將體重降到66公斤級的她笑說，心情緊張又興奮，期待蒐集完所有大賽，「希望每場都做到完美，目標當然是金牌！」

中華拳擊隊目前已取得4女1男的亞運資格，亞運前陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、林郁婷和賴主恩團隊都已安排移地訓練，分別到美國、烏茲別克等地最後準備。