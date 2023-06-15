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拳擊／柔道男神給啟發 賴主恩揮別低潮
杭州亞運倒數百日，中華拳擊隊已取得4張女子門票，但男將只有63.5公斤級的賴主恩拿到門票，拳擊隊總教練柯文明表示，男將仍在積極爭取，希望能爭取4男、4女前往杭州。
賴主恩去年亞錦賽打下銅牌，終結中華男子拳擊隊在亞錦賽長達11年的「獎牌荒」，這面獎牌也讓他取得延期一年的杭州亞運資格。
2016年里約奧運，賴主恩在世界區資格賽出線，打下暌違20年的男子拳擊奧運門票，但當時年僅20歲，雖踏上最大殿堂，之後卻陷入低潮許久，直到被「柔道男神」楊勇緯觸動，才讓他決心奮發向上。
賴主恩提到，楊勇緯的哥哥楊俊霆是自己同學，本身和楊勇緯不熟，但看到「柔道男神」已經有成績卻仍十分努力，激發自己繼續努力，亞運目標挺進金牌戰，拿到明年巴黎奧運門票。
中華拳擊隊近年女將表現出色，雅加達亞運2銅分別是黃筱雯和林郁婷打下，黃筱雯東京奧運更打下我國首面拳擊獎牌，賴主恩坦言女生成績更出色，「會激起男生鬥志，更努力訓練。」他已安排8月赴烏茲別克移地訓練，讓技術和身體狀況再升級。
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