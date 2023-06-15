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柔道／世錦賽提前落馬 楊勇緯亞運前多排一站磨經驗
上月柔道世錦賽，「柔道男神」楊勇緯意外16強就落馬，回台繼續為杭州亞運備戰的他，特別在行程中再加入一場布達佩斯大師賽，為9月登場的亞運增添更多經驗值。
東京奧運摘下男子60公斤級銀牌的楊勇緯，世界排名高居第一，但今年世錦賽沒能複製去年站上頒獎台成績，遭遇哈薩克對手塞瑞巴耶夫（Nurkanat Serikbayev）在「黃金驟死戰」敗陣。
今天出席杭州亞運倒數100天宣誓活動，楊勇緯透露，和教練劉文等在技術上有更多討論，掌控進動作時間點的技巧，希望實際上場時能有好發揮。
下半年楊勇緯本來就有烏蘭巴托大滿貫、成都世大運和杭州亞運，現在他決定8月初再加入一場布達佩斯大師賽，結束再前往日本移地訓練，他說：「亞運目標當然是拿金牌，但還是要專注在每一場比賽，現在很多新選手上來，身體允許下再多參加一場。」
前日本國家隊柔道好手高市賢悟，4月受中華民國柔道總會聘請來台加入中華柔道培訓隊訓練，曾隻身赴日移地訓練的楊勇緯成為翻譯小幫手。他認為兩個多月來，高市賢悟除了帶來訓練強度，技術指導後會帶起選手們的討論，團隊氣氛變更好，期待化學變化轉換成國際賽的好成績。
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