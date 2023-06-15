快訊

大股東鴻海 退出天鈺董事會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柔道／世錦賽提前落馬 楊勇緯亞運前多排一站磨經驗

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
「柔道男神」楊勇緯（右二）出席杭州亞運倒數百日宣誓活動。記者劉學聖／攝影
「柔道男神」楊勇緯（右二）出席杭州亞運倒數百日宣誓活動。記者劉學聖／攝影

上月柔道世錦賽，「柔道男神」楊勇緯意外16強就落馬，回台繼續為杭州亞運備戰的他，特別在行程中再加入一場布達佩斯大師賽，為9月登場的亞運增添更多經驗值。

東京奧運摘下男子60公斤級銀牌的楊勇緯，世界排名高居第一，但今年世錦賽沒能複製去年站上頒獎台成績，遭遇哈薩克對手塞瑞巴耶夫（Nurkanat Serikbayev）在「黃金驟死戰」敗陣。

今天出席杭州亞運倒數100天宣誓活動，楊勇緯透露，和教練劉文等在技術上有更多討論，掌控進動作時間點的技巧，希望實際上場時能有好發揮。

下半年楊勇緯本來就有烏蘭巴托大滿貫、成都世大運和杭州亞運，現在他決定8月初再加入一場布達佩斯大師賽，結束再前往日本移地訓練，他說：「亞運目標當然是拿金牌，但還是要專注在每一場比賽，現在很多新選手上來，身體允許下再多參加一場。」

前日本國家隊柔道好手高市賢悟，4月受中華民國柔道總會聘請來台加入中華柔道培訓隊訓練，曾隻身赴日移地訓練的楊勇緯成為翻譯小幫手。他認為兩個多月來，高市賢悟除了帶來訓練強度，技術指導後會帶起選手們的討論，團隊氣氛變更好，期待化學變化轉換成國際賽的好成績。

「柔道男神」楊勇緯出席杭州亞運倒數百日宣誓活動。記者劉學聖／攝影
「柔道男神」楊勇緯出席杭州亞運倒數百日宣誓活動。記者劉學聖／攝影

楊勇緯 亞運 世錦賽

延伸閱讀

拳擊／放下世錦賽失牌插曲 林郁婷瞄準亞運頒獎台

亞運／棒球培訓隊26人名單出爐 吳昇峰、林瀚入列

亞運／組史上最大團出征杭州 體育署長保證：選手至少豪經艙

杭州亞運倒計時100天 亞運元素拉滿氛圍感

相關新聞

印尼羽賽／對辛德胡9連勝闖8強 戴資穎衛冕再進一步

我國「一姊」戴資穎挑戰印尼公開賽第4冠，今天再進一步，她面對印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），以21：18、2...

亞運／組史上最大團出征杭州 體育署長保證：選手至少豪經艙

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運，今天正式邁入倒數100天，國訓中心今天特別舉辦倒數百日宣誓活動，體育署署長鄭世忠除宣告...

拳擊／東奧銅牌化身小畫家 黃筱雯期待刺上金牌紀念

東京奧運打下拳擊女子51公斤級銅牌，黃筱雯成為我國首位打下奧運獎牌的拳擊選手，但改變量級讓她度過將近一年半的低潮，直到今...

拳擊／柔道男神給啟發 賴主恩揮別低潮

杭州亞運倒數百日，中華拳擊隊已取得4張女子門票，但男將只有63.5公斤級的賴主恩拿到門票，拳擊隊總教練柯文明表示，男將仍...

柔道／世錦賽提前落馬 楊勇緯亞運前多排一站磨經驗

上月柔道世錦賽，「柔道男神」楊勇緯意外16強就落馬，回台繼續為杭州亞運備戰的他，特別在行程中再加入一場布達佩斯大師賽，為...

拳擊／放下世錦賽失牌插曲 林郁婷瞄準亞運頒獎台

我國女子拳擊好手林郁婷3月世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，林郁婷也回歸訓練，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦