拳擊／放下世錦賽失牌插曲 林郁婷瞄準亞運頒獎台

我國女子拳擊好手林郁婷3月世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，林郁婷也回歸訓練，目標在9月杭州亞運登上頒獎台，將2024年巴黎奧運門票一併帶回台灣。

世錦賽過去近3個月，林郁婷坦言，一開始仍會不舒服，但事件就是「無中生有」，不需要在意，「不要那麼容易被外在影響，專注在自己，我和教練也有共識，專注在亞運。」她5年前雅加達亞運打下女子51公斤級銅牌，今年要挑戰57公斤級獎牌，且亞運也是奧運資格賽，女子57公斤級的奪牌選手就可拿到巴黎門票。

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年舉行，杭州亞運也是如此，今天剛好是亞運倒數百日，林郁婷認為心態沒有不同，且有了東京奧運失利經驗，對這次奧運更能平常心面對。

「最高的地方跌倒過，其他地方也就還好了。」東奧以世界排名第一參賽卻首戰爆冷出局的林郁婷坦然說。她和教練曾自強目前規畫下月先去哈薩克移地訓練，再轉往烏茲別克，接受不同的刺激，為9月亞運最好衝刺。

林郁婷提到，今年4月底就曾去烏茲別克移訓，當地拳手出拳速度快、訓練節奏鮮明，讓她第一天練完手就差點無法舉起，經過幾天才適應，但出拳速度感和節奏也因此提升，此行希望繼續提升技術。

曾自強提到，世錦賽擊敗林郁婷的哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）是杭州亞運假想敵，移地訓練可先情蒐、熟悉對手戰術。