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印尼羽賽／王子維不敵安賽龍無緣8強 周天成將迎戰楊燦

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。 報系資料照
王子維。 報系資料照

BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天進行16強賽程，我國男單好手王子維在前一戰拿下暌違5個月的首勝後，今天隨即遭遇世界球王丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），最終以8：21、13：21敗下陣來，無緣8強。

世界排名下滑到第28名的王子維，這次印尼公開賽首輪遭遇泰國好手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），以21：12、21：9收下個人近5個月來的首勝，也終結了連續8站的「一輪遊」。

不過今天的16強賽王子維則是遭遇世界球王安賽龍，雙方過去4度交手都由安賽龍拿下勝利，且近3戰都還是直落二敗北，而雙方今天再度碰頭安賽龍仍是取得壓倒性優勢，首局開賽就取得5：0領先，接下來他也未給王子維縮小比分的機會，僅花16分鐘就以21：8先下一城。

第二局安賽龍開局再度打出7：0攻勢，不過王子維在調整過後一度追到僅剩2分差距，甚至在技術暫停過後追到1分差，不過安賽龍隨即拉出一波5：0攻勢奠定勝基，最終在比賽第44分鐘就以21：13關門搶下8強賽門票。

而晚間我國男單一哥周天成則將在16強賽接續登場，迎戰世界排名第26名的加拿大華裔選手楊燦，楊燦今年1月曾在印尼名人賽以直落二擊敗周天成，中止對戰3連敗，而本場比賽勝方也將在8強賽遭遇安賽龍。

安賽龍 王子維 周天成

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