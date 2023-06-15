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亞運／組史上最大團出征杭州 體育署長保證：選手至少豪經艙

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
「柔道男神」楊勇緯（右一）、拳擊好手黃筱雯（右二）和陳念琴（左一），及霹靂舞選手劉承德一起為杭州亞運倒數100天宣誓活動站台。記者劉學聖／攝影
「柔道男神」楊勇緯（右一）、拳擊好手黃筱雯（右二）和陳念琴（左一），及霹靂舞選手劉承德一起為杭州亞運倒數100天宣誓活動站台。記者劉學聖／攝影

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運，今天正式邁入倒數100天，國訓中心今天特別舉辦倒數百日宣誓活動，體育署署長鄭世忠除宣告全程陪伴選手，更保證「史上最大團」的選手至少可搭乘豪華經濟艙前往杭州，以提供選手最舒適的交通方式為目標。

鄭世忠提到，杭州亞運中華代表團選手、教練和隊職員將會超過8百人，是我國參加亞運史上最多成員的一次，光是選手就有5百多人，體育署已經和有直飛航班的長榮航空合作，以最大載運量提供中華代表團成員前往杭州。

「希望選手盡可能搭到商務艙，至少也有豪經艙，用最舒服的方式過去。」鄭世忠承諾說。

今天剛好是倒數一百日，包括中華跆拳道隊、中華拳擊隊和柔道隊等都參與倒數宣示活動，並由杭州亞運和2024年巴黎奧運的新種類霹靂舞開場，奪牌指標「柔道男神」楊勇緯、拳擊舉將陳念琴和黃筱雯也一同上台分享備戰狀態。

鄭世忠提到，我國從1954年參加亞運以來，迄今已累積99面金牌，第100面金牌將在杭州亞運產生，期許選手發揮最佳表現，挑戰史上最佳成績。

國訓中心今天同步發表亞運倒數100天的形象影片，喊出「Aim High and Beyond」口號，國訓中心更安排亞運國手形象照拍攝，讓選手以亮麗形象征戰國際賽會。

「柔道男神」楊勇緯（右一）、拳擊好手黃筱雯（右二）和陳念琴（左一），及霹靂舞選手劉承德一起為杭州亞運倒數100天宣誓活動站台。記者劉學聖／攝影
「柔道男神」楊勇緯（右一）、拳擊好手黃筱雯（右二）和陳念琴（左一），及霹靂舞選手劉承德一起為杭州亞運倒數100天宣誓活動站台。記者劉學聖／攝影

亞運 體育署 拳擊

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