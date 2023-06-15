拳擊／東奧銅牌化身小畫家 黃筱雯期待刺上金牌紀念

東京奧運打下拳擊女子51公斤級銅牌，黃筱雯成為我國首位打下奧運獎牌的拳擊選手，但改變量級讓她度過將近一年半的低潮，直到今年世錦賽終於破繭而出，打下相隔4年的女子54公斤級金牌，為倒數百日的杭州亞運注入一劑強心針。

黃筱雯2019年世錦賽打下的金牌就是女子54公斤級，但東京奧運沒有54公斤級，身高176公分的她降體重參加51公斤級，巴黎奧運拳擊量級再調整，她再回到54公斤級，雖不用為忌口傷腦筋，但體重增加改變速度和打法，對手也完全不同，目前仍在努力適應。

回想去年世錦賽首輪出局，黃筱雯坦言曾自我懷疑，透過心理師走出低潮的她透露，今年世錦賽目標很簡單，「不要第一場輸，找回自己節奏。」前兩戰都以技術性擊倒提早奪勝，讓她信心提升不少，最終更帶回金牌，讓她笑說：「一年半的低潮，有了回報。」

今天適逢杭州亞運倒數百日，5年前雅加達亞運打下女子57公斤級銅牌的黃筱雯，預計下月赴美移地訓練，盼能複製今年世錦賽前赴美訓練的模式，她解釋說：「美國選手多樣化，男生也是，高矮胖瘦都有，面對不同選手可以很快適應，」

從51公斤級升到54公斤級，黃筱雯控制體重問題不大，但要「增肌減脂」卻是一大考驗，「我不愛吃肉，不愛喝高蛋白，現在都要吃，每天還要喝2000c.c.的水。」調整飲食外，她在外籍體能教練帶領下持續強化身體素質，彼此合作愉快，拳擊館裡的白板還有她作畫的教練劉宗泰及體能教練漫畫版人物。